Dünyanın en büyük örtü altı tarım fuarı olarak nitelendirilen Growtech Antalya, yerli ve yabancı sektör temsilcilerinin katılımıyla başladı.

Güçlü küresel ağıyla sektörün gelişimine ve işbirliklerine katkı sağlama hedefiyle bu yıl 25'incisi düzenlenen fuar, ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Sürdürülebilir üretim, su ve enerji verimliliği, dijital tarım, yapay zeka, iklim değişikliği ve yeni nesil tarım teknolojilerine odaklanılan fuara, 36 ülkeden 722 firma katıldı.

Growtech Fuarları Direktörü Engin Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilki 2000'de 25-30 yerli firmanın katılımıyla düzenlenen fuarın, bugün seracılık konusunda dünyanın en büyük fuarı haline geldiğini söyledi.

Sadece küresel salgın döneminde fuarı düzenleyemediklerini dile getiren Er, fuarla çeyrek asırdır tarım sektörüne katkıda bulunduklarını ifade etti.

Fuarda bu yıl 7 ülkeden pavilyon da bulunduğunu belirten Er, "Pavilyon şeklinde en büyük katılım Çin'den, yaklaşık 150 firma katılıyor. İspanya da en yüksek ikinci katılımla fuarda yer aldı. Hindistan her sene katılımcı sayısını artırıyor. Hollanda seracılıkta önemli ülkelerden. Almanya da geçen yıla göre daha fazla firmayla burada. Güney Kore de var. Bu yıl Mısır da pavilyon şeklinde katılıyor." diye konuştu.

Er, pavilyonda firmaların kendi ülkelerinde aynı çatı altında yer aldıklarını söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yenilikçi girişimleri desteklemek amacıyla startup yarışması düzenlediklerini dile getiren Er, yarışma kapsamında maksimum 5 yıl önce kurulmuş şirketlerin ürünlerini sergilediklerini ve burada yatırımcılarla buluşturduklarını ifade etti.

Bu yıl tıbbi kenevir bölümü de açıldı

Engin Er, bu yıl tıbbi kenevir bölümünün de açıldığını belirterek, Türkiye'de kenevir üretiminin kontrollü bir şekilde serbest bırakıldığını ve üretim için 21 şehrin seçildiğini söyledi. Antalya ve Burdur'un bu 21 şehir arasında yer aldığını belirten Er, fuarda kenevir üretimiyle ilgili firmaların ürünlerini sergilediğini dile getirdi.

Katılımın geçen yıla göre arttığını ifade eden Er, fuar kapsamında sektör ile ilgili panellerin, yarışmaların ve farklı aktivitelerin düzenleneceğini söyledi.

Growtech adı altında yurt dışında da 3 fuar organize ettiklerini belirten Er, gelecek yıl Nijerya, Dubai ve İtalya'da da Growtech markasıyla fuar düzenleyeceklerini kaydetti.

Fuar, 27 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.