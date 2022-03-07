GS Store bölgenin en büyük mağazasını Highway'e açtı - Son Dakika
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GS Store bölgenin en büyük mağazasını Highway'e açtı

07.03.2022 16:52
GS Store bölgenin en büyük mağazasını Highway'e açtı

Bolu'da Avrupa'nın en büyük otoyol alışveriş tesisi Highway'de GS Store, bölgenin en büyük mağazasını açtı.

Bolu'da Avrupa'nın en büyük otoyol alışveriş tesisi Highway'de GS Store, bölgenin en büyük mağazasını açtı.

Bolu TEM Otoyolu'nda bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol alışveriş tesisi Highway AVM, bünyesinde açılan yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor. Her geçen gün daha fazla taraftara ulaşmayı hedefleyen GS Store, Türkiye'nin en büyük ikinci, bölgenin ise en büyük mağazasını Highway Outlet'te açtı. Müşteriler 250 metrekarelik satış alanıyla, Türkiye'nin en büyük ikinci mağazasının kapılarını açan GS Store'da; forma, tişört, sweatshirt, eşofman takımı, mont ve daha birçok kategoride ihtiyacı olan her ürünü açılışa özel en uygun fiyatlara bulabilecek. - BOLU

GS Store bölgenin en büyük mağazasını Highway'e açtı
GS Store bölgenin en büyük mağazasını Highway'e açtı
GS Store bölgenin en büyük mağazasını Highway'e açtı

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TEM Otoyolu, Galatasaray, alışveriş, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi GS Store bölgenin en büyük mağazasını Highway'e açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: GS Store bölgenin en büyük mağazasını Highway'e açtı - Son Dakika
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