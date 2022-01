GSK Türkiye, 6. kez "en iyi işveren" ödülünün sahibi oldu

İnsan kaynakları alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Top Employers Enstitüsü tarafından bu yıl 2. kez ödüle layık görülen GSK Türkiye, art arda 6. kez "en iyi işverenler" arasında yerini aldı.

GSK Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen, başarılı İK politika ve uygulamalarıyla çalışanlarını odak noktasına alan şirketlerin sertifikalandırıldığı Top Employers Ödülleri'nde çalışma ortamı, yetenek kazanımı, çeşitlilik ve kapsayıcılığın da aralarında bulunduğu 20 kategori ve 6 İK alanından oluşan anket ile toplamda Türkiye'den 26 şirket değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSK Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Burcu Kuyucu, 2017-2020 yıllarında Great Place To Work Enstitüsü'nün En İyi İşverenler Listesi'nde yer alan GSK'nın hayata geçirdiği uygulamalarla son 2 yıldır da Top Employer Enstitüsü tarafından hem Türkiye'nin hem de bölgenin En İyi İşveren şirketi olarak seçilmesinin çok değerli olduğunu belirtti.

Kuyucu, "Sene boyunca hayata geçirdiğimiz her uygulamada çıkış noktamız hayatın 'her anında iyilik, sağlık' için çalışmaya 'ben varım' diyen çalışanlarımız. GSK olarak bilimi, yeteneği ve teknolojiyi birleştirerek hastalıkların önüne geçme amacıyla çalışırken önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın gelişimi, mutluluğu ve başarısı oldu." ifadelerini kullandı.

Şirket kültürünün başarıda büyük bir rol oynadığını aktaran Kuyucu, "Çalışanlarımızın kendilerini oldukları gibi ifade edebildikleri ve her anlamda iyi hissettikleri bir çalışma ortamı yaratmak uzun vadede çalışanların kariyer gelişimlerine de büyük katkı sağlıyor. GSK Türkiye olarak, destekleyici bir kültür içerisinde sürekli gelişim bakış açısıyla, işini sahiplenip etki yaratma tutkusuyla çalışmanın beraberinde başarıyı da getirdiğini deneyimleyen bir ekibiz." değerlendirmesinde bulundu.

"İş ve özel hayat dengesi başarıyı beraberinde getiriyor"

Burcu Kuyucu, Türkiye'de yaklaşık 1.000 çalışanı ve 60 yılı aşkın deneyimi ile öncü ilaç şirketlerinden biri olan GSK Türkiye'nin, hayata geçirdiği uygulamalarla çalışanlarının sadece işlerinde değil, özel yaşamlarında da etki yaratmayı hedeflediğini belirtti.

Özellikle salgın dolayısıyla çalışma hayatında değişen dinamiklerle beraber iş ve özel hayat dengesinin değişime uğradığını aktaran Kuyucu, şunları kaydetti:

"GSK Türkiye olarak çalışanlarımızın iş-özel hayat dengesini desteklemek adına gerçekleştirdiğimiz modern ve çalışan dostu uygulamaları planlamaya devam ediyoruz. Hastalar kadar çalışanlarımızın ve ailelerinin de sağlığını korumaya odaklanıyoruz. Çok Yaşa Sağlık Programı kapsamında GSK çalışanlarına ve ailelerine aşılama, yaygın kanser türleri için tarama, rutin sağlık kontrolleri, doğum öncesi bakım ve sigara bırakma desteği gibi farklı alanlarda ücretsiz destek veriliyor. GSK Türkiye'nin çalışanları için uygulamaya geçirdiği projeler arasında GSK çalışanları ve aileleri için evde bakım hizmeti, 45 yaş üstü tüm çalışanlar için check-up, genişletilmiş sağlık sigortası teminatları, online beslenme koçluğu ve 7/24 ebeveyn destek hattı da yer alıyor."

Kuyucu, yüzde 55'i kadınlardan oluşan merkez ofis ve yönetim ekibiyle GSK Türkiye'nin kadın istihdamı konusunda öne çıktığını belirterek, "Doğum sonrası part-time çalışma imkanından işe dönen annelerin uyumunu destekleyecek Mom-Buddy uygulamasına, yeni annelere yönelik psikolojik destek programından yalnızca gebelere özel beslenme programı desteğine kadar birçok seçenekle kadın çalışanlarımızın çalışma hayatlarını kolaylaştırmayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.