GSK Türkiye'ye Yeni Direktör Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GSK Türkiye'ye Yeni Direktör Atandı

09.03.2026 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlknur Ulu, GSK Türkiye Aşı İş Birimi Direktörü olarak atandı ve liderlik ekibine katıldı.

GSK Türkiye'nin Aşı İş Birimi Direktörlüğü görevine İlknur Ulu getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GSK Türkiye organizasyon yapısını gerçekleştirdiği yeni atamalarla güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, GSK Türkiye Aşı İş Birimi Direktörü olarak atanan Ulu, aynı zamanda liderlik ekibinin bir üyesi olacak.

Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 2008'de mezun olan Ulu, ilaç sektöründe 17 yılı aşkın kariyeri boyunca Afrika, Orta Doğu ve Avrasya gibi geniş bir coğrafyayı kapsayan sorumluluklar üstlendi.

Bu bölgelerde büyüme stratejileri oluşturma ve portföy yönetimi süreçlerini başarı ile gerçekleştiren Ulu, uluslararası pazarlarda çeşitli ürünlerin satış ve pazarlama rollerinde yer alarak global marka yönetimi, lansman stratejileri ve bölgesel iş geliştirme konularında önemli deneyimler elde etti.

GSK Türkiye'ye katılmadan önce Ulu, Sanofi'de aşı, kardiyoloji ve diyabet iş birimlerinde pazarlama ve satış organizasyonlarında görev aldı. Ulu, GSK Türkiye'deki yeni görevinde aynı zamanda liderlik ekibinde yer alacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Aşı, Gsk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GSK Türkiye'ye Yeni Direktör Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran’ı bekleyen olası 6 senaryo ABD basını kaleme aldı: İşte savaş sonrası İran'ı bekleyen olası 6 senaryo
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu
Alev Koç’un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı 4 milyon lira kayıp Alev Koç'un sırrı öldükten sonra ortaya çıktı! 4 milyon lira kayıp
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil Personel tehlikeyi tek tek anlattı APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay

10:30
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
Geri sayım başladı: İşte 36 gün oruç tutacağımız sene
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
10:05
MSB: KKTC’ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
MSB: KKTC'ye 6 adet F-16 ve hava savunma sistemleri konuşlandırıldı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
09:11
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek’ten kritik çağrı geldi
Savaş petrolü uçurdu, Bakan Şimşek'ten kritik çağrı geldi
07:42
Savaş piyasaları fena vurdu Petrolde tarihi yükseliş
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 10:46:31. #7.12#
SON DAKİKA: GSK Türkiye'ye Yeni Direktör Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.