GSO'da Mesleki Yeterlilik Semineri - Son Dakika
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Ekonomi

GSO'da Mesleki Yeterlilik Semineri

GSO, MYK seminerinde belgelendirme sorunları ve iş birlikleri hakkında değerlendirilmelerde bulundu.

19.09.2024 17:13
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Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) iştiraki, Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (GASBEM) ev sahipliğinde, GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Bölgesel Bilgilendirme Semineri'nde Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere çevre illerde faaliyet gösteren Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının temsilcileri, Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkilileri ile bir araya geldi.

Mesleki yeterlilik sistemi, akreditasyon, yetkilendirme, denetim, ölçme ve değerlendirme konularında bilgilendirmenin yapıldığı seminerde, belgelendirme kuruluşlarının sorunları ve çözüm önerileri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Seminerin ardından Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Erdem Güney ile beraberindeki heyet, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Üyesi ve GASBEM Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, GASBEM Yönetim Kurulu Üyesi Hüsamettin Selçuk, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, Genel Sekreter Yardımcısı ve Endüstriyel Gelişim Hizmetleri Koordinatörü İbrahim Çalı ve GASBEM ekibi ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilen istişare toplantısında, GASBEM Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu olan GASBEM'in faaliyetleri hakkında detaylı bilgilendirmede bulundu.

Toplantıda ayrıca ulusal mesleki yeterlilik sistemi ile orta ve uzun vadede işsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlamak adına yapılabilecek yeni iş birlikleri değerlendirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi GSO'da Mesleki Yeterlilik Semineri - Son Dakika

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