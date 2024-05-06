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Ekonomi

GSO Heyeti Gaziantep Belediye Başkanlarına Ziyaretlerde Bulundu

GSO Heyeti Gaziantep Belediye Başkanlarına Ziyaretlerde Bulundu

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) heyeti, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

06.05.2024 17:04  Güncelleme: 17:31
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Gaziantep Sanayi Odası (GSO) heyeti, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Sekreter Yusuf İzzettin İymen, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve Oğuzeli Belediye Başkanı Bekir Öztekin'i ziyaret etti.

GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, ekonomisi, sanayisi, tarihi ve turizmi ile Gaziantep'in birçok şehre örnek teşkil ettiğini belirterek, "Şehrimiz dünyanın ve Türkiye'nin birçok şehrinden daha hızlı gelişiyor. Bizler de Gaziantep'imizi çok daha iyi noktalara getirmek için her zamankinden daha fazla el birliği, güç birliği yapmalıyız. Çok çalışarak ilçelerimizi ve şehrimizi kalkındırmak bizim elimizde. Bu vesile ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının bir kez daha şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, seçimleri kazanan tüm belediye başkanlarımıza çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Yerel seçimlerin ardından bundan sonra ülke olarak ekonomiye ve üretime odaklı hareket edilmesi gerektiğini ifade eden GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Gaziantep olarak en büyük güç kaynağımız birlik ve beraberliğimizdir. Hedeflerimize ulaşmanın en önemli yolu da budur. 31 Mart seçimlerinin ardından başlayan süreci Gaziantep olarak iyi değerlendirmeli ve şehrimizi kalkındırma noktasında üstümüze düşeni eksiksiz yapmalıyız. İnşallah belediyelerimiz de projeleri ile bu dönemde de yeni başarılara imza atarlar. Yeni dönemin hayırlı olmasını diliyor, belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Ünverdi de Gaziantep'i daha ileriye taşımak için ortak akla ve kurumlar arası iş birliğine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve tüm kurumlarımız ile Gaziantep'i daha da yukarıya taşımak adına elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bu noktada atılacak adımlar ve geliştirilen projeleri çok önemli buluyoruz. Gaziantep'imiz için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gönül birliğiyle, uyum içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu vesile ile bir kez daha seçim sonuçlarının ilçelerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, kıymetli belediye başkanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ziyaretlerinden dolayı GSO heyetine teşekkür eden, ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden belediye başkanları da Gaziantep'i ve insanı merkeze alan hizmetlerle şehrin gelişimi için çalışmalarına son hızla devam edeceklerini belirttiler. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GSO Heyeti Gaziantep Belediye Başkanlarına Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

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