GSO'nun 2022 yılı ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) 2022 yılı ilk meclis toplantısı Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, meclis, danışma kurulu ve Yeni Nesil Sanayici Platformu üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Dünyada yaşanan gelişmeler, kent ve ülke ekonomisi, sanayicilerin 2022 yılı beklentileri ve hedeflerinin değerlendirildiği toplantıda GSO'nun projeleri ve yeni döneme ilişkin faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Meclis toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yapılan verimli çalışmalar ve uygulanan yeniliklerin sonucunda Gaziantep sanayisinin büyümeye devam ettiğini söyledi.

Gaziantep'in Türkiye ekonomisine katkı sunan en önemli illerden biri olduğunu vurgulayan Konukoğlu, "Bizim uzun bir süredir dile getirdiğimiz bir hedefimiz vardı, o da 10 milyar dolar ihracat rakamına ulaşabilmekti. Sanayicilerimiz, ihracatçılarımız ve çalışanlarımız ile birlikte bunu 2021 yılında başardık. Bu başarıya imza atan ve emek veren herkesi bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. 2022 yılında da inşallah 12 milyar dolar ihracata ulaşmak istiyoruz. Küresel ekonomide olağanüstü bir durum söz konusu olmazsa hep birlikte bu hedefimizi de yakalayacağımıza inancım sonsuz" dedi.

"Zorlukları hep birlikte mücadele ederek aşacağız"

"Gaziantep üretimin ana merkezilerinden bir tanesidir. Bizler üretimin içinde büyüdük. Çağın getirdiklerine uyulması gerekiyor ama üretimdeki değerlerimizin korunması ve birim fiyatlarımızın yukarı çıkması için de çalışmamız gerekiyor" diyen Konukoğlu, Gaziantepli sanayicilerin katma değeri yüksek üretime daha fazla odaklanması gerektiğini söyledi.

Önümüzdeki sürecin çok daha iyi yönetilmesi gerektiğini kaydeden Konukoğlu, "Karbon ayak izi, enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm konularını çok daha fazla ciddiye almamız gerekiyor. Bunları tek tek incelememiz çok önemli. Gaziantep Sanayi Odamızda bu konularla ilgili bir birim oluşturduk ve sanayimizin geleceği için bu çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Çünkü bunlar önümüzdeki yıllarda önümüze çıkacak olan parametrelerdir. Bizler bu şehrin sanayicileri olarak her zorluğa rağmen ülkemize olan inancımızı ve ümidimizi asla kaybetmedik. Zorluk varsa bunu hep birlikte mücadele ederek aşacağız. Hem kendimiz hem şehrimiz hem de ülkemiz için çok çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"2022'de yeni rekorlar hedefliyoruz"

Konuşmasına 2022'nin sağlık başta olmak üzere üretimde, ihracatta ve her alanda kazançlı ve bereketli bir yıl olmasını dileyerek başlayan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de yeni yıla kent olarak 10 milyar doların üzerinde moral veren bir ihracatla başladıklarını, bu başarıyı artırarak 2022'de yeni rekorlar kırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Gaziantep'in ihracatındaki hızlı artışı sürdürmesinde emeği geçen tüm sanayicileri, ihracatçıları ve çalışanları tebrik eden Ünverdi, "Önümüzdeki dönemde de ihracatımızın zaferden zafere koşacağına ve Türkiye ekonomisi için atılacak normalleşme adımlarıyla çok daha güçlü bir çıkış yapacağına inancımız tamdır. Ülkemizin gücüne inanıyoruz ve iş dünyası olarak tüm zorluklara rağmen umutsuzluğa kapılmadan, memleketimiz ve ülkemiz için daha fazla çalışmanın ve gayretin içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Sanayi Odası tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Ünverdi, Polateli- Şahinbey Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde arsa tahsisi başvurularının sona erdiğini belirterek, yoğun bir taleple karşılaştıklarını ve değerlendirme sürecinin ardından firmalara arsa tahsisine başlayacaklarını ifade etti.

Yeni Nesil Sanayici Platformu'nun yürütmüş olduğu çalışmalara da değinen Başkan Ünverdi, "Dört farklı çalışma grubunda yönetim kurulu üyelerimizin mentörlüğünde eğitim ve organizasyon çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Platform üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda bugüne kadar kurumsallaşmada yeni nesil liderlerin rolü, endüstri 4.0 ve sanayide dijital dönüşüm, etkili sunum teknikleri eğitimleri düzenledik. Bugün bizlerle olan 'Yeni Nesil Sanayicilerimize' çok teşekkür ediyorum. Kendilerini yürekten kutluyor ve başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Eminim Gaziantep sanayisi önümüzdeki yıllarda hem düşünsel hem de teknolojik anlamda büyük bir kabuk değişimi yaşayacak ve bu değişimin mimarı da genç sanayicilerimiz olacak" diye konuştu.

Gaziantep'in 2021 yılı ihracatı ile ilgili verileri paylaşan Ünverdi, ocak-kasım döneminde Gaziantep'ten yapılan ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 139 olduğunu ifade etti.

Ünverdi, 2021 yılında 2020'ye oranla İran'a yapılan ihracatta yüzde 75,6, Belçika'ya yüzde 48,5, Suriye'ye yüzde 45,5 ve İtalya'ya ise yüzde 42,2 oranında artış sağlandığını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan ihracatta yüzde 47 ve eski Doğu Bloku ülkelerine yapılan ihracatta da yüzde 39,3 oranında artış kaydedildiğini ifade eden Başkan Ünverdi, iklimlendirme sanayinde yüzde 57,9, makine ve aksamlarında yüzde 44 ve tekstil ve hammaddelerinde yüzde 36,7 oranlarında ihracat artışı gerçekleştirildiğini ifade etti.

GSO Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Yeni Nesil Sanayici Platformu üyesi iş insanları ile meclis üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP