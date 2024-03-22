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Ekonomi

GTB Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

GTB Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, borsanın faaliyetleri, bitki gelişimi, yağış miktarları, hasat beklentileri ve üye talepleri değerlendirildi. GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu ve seçimsiz bir dönemde ekonomiye odaklanılması gerektiğini vurguladı. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise borsanın faaliyetleri ve yeşil dönüşüm çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

22.03.2024 14:25
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında; borsanın mart ayı faaliyetleri, hububat ve bakliyat ekim alanlarındaki bitki gelişimi, yağış miktarları, hasatta yeni sezon beklentileri ile üye talep ve önerileriyle ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde Türkiye'nin sandık başına gideceğini hatırlatarak, demokrasi şöleni içerisinde geçeceğine inandıkları seçimlerin Türkiye'ye hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.

31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimin ardından Türkiye'nin uzun bir süre seçimsiz bir koridora gireceğini aktaran Tiryakioğlu, iş dünyası olarak beklentilerinin seçimsiz geçecek bu konjonktürde ekonomiye daha fazla odaklanılması olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin her zamankinden çok daha fazla çalışmaya ve üretmeye ihtiyacı olduğunu kaydeden Tiryakioğlu, " İş dünyası olarak ülkemizi ve çalışma hayatını en iyi noktaya taşımak için elimizden gelen tüm katkıyı vermeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise toplantıda yaptığı konuşmada borsanın faaliyetleri ve devam eden projeleri hakkında meclis üyelerine bilgilendirmelerde bulundu.

2023 yılından itibaren tarım ve gıda sanayinde faaliyet gösteren GTB üyesi işletmelere yönelik GİZ iş birliğinde 'Yeşil Dönüşüm' farkındalık çalışmaları düzenlediklerini hatırlatan Akıncı, bu çalışmalar kapsamında son olarak firmaların yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sunmak amacıyla ücretsiz danışmanlık hizmeti gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Şubat ayı sonunda tamamlanan danışmanlık hizmetleri çerçevesinde Kuruyemiş, Un, Biber ve Antepfıstığı sektörlerinde faaliyet gösteren 8 firmaya danışmanlık hizmeti verdiklerini kaydeden Akıncı, "Bu hizmetin sonunda ilgili firmalarımızın Yeşil Dönüşüm İhtiyaç Analiz Raporu ve Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplamaları yapılarak, Yeşil Dönüşüm Yol Haritası Raporları hazırlandı" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi GTB Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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