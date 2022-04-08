GTİ, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki tesisin iflas ettiği iddialarını yalanladı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

GTİ, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki tesisin iflas ettiği iddialarını yalanladı Açıklaması

08.04.2022 14:52
GTİ, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki tesisin iflas ettiği iddialarını yalanladı Açıklaması

Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ (GTİ) Genel Müdürü Ömür Gebeş, şirketin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda işletme hakkına sahip olduğu tesisin iflas ettiği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Gümrük ve Turizm İşletmeleri Ticaret AŞ (GTİ) Genel Müdürü Ömür Gebeş, şirketin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda işletme hakkına sahip olduğu tesisin iflas ettiği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Gebeş, yaptığı yazılı açıklamada, bugün bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada, şirketin Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda işletme hakkına sahip olduğu tesisle ilgili asılsız iflas iddialarının yer aldığını belirterek, "Herhangi bir iflas veya benzeri bir durum söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

Şirket olarak, daha önce birçok kültür mirasına sahip çıktıkları gibi Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın restorasyonu projesine de talip olduklarını ifade eden Gebeş, bu kapsamda çalışmaların başladığı ilk günden itibaren hiçbir ticari kaygı gütmeden Ada'daki kültürel, tarihi mirasa sahip çıkmayı ve bu mirası tekrar kamuya kazandırmayı amaç edindiklerini vurguladı.

Gebeş, şunları kaydetti:

"Şirketimiz, projenin tamamlanmasıyla birlikte amacın hasıl olduğu düşüncesiyle, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki işletme hakkını kamuya devretmek için görüşmelere başlamıştır. İlerleyen günlerde kamuoyu gelişmeler hakkında bilgilendirilecektir."

YORUMLAR
500
Singapur, Turizmde Toparlanmayı Teşvik İçin Fon Ayırdı Singapur, Turizmde Toparlanmayı Teşvik İçin Fon Ayırdı Singapur Hükümeti Turizm İçin Fon Ayırdı Singapur Hükümeti Turizm İçin Fon Ayırdı

Demokrasi, Ticaret, Turizm, İflas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GTİ, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki tesisin iflas ettiği iddialarını yalanladı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
14:56 Kuvvetli sağanak yağış sonrası Karabük-Kastamonu karayolunda çökmeler yaşandı
14:41 El ele caminin tuvalet kapı kilitlerini ve tokmaklarını çalan çift, kıskıvrak yakalandı
14:31 Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti
14:28 Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışı başladı: İşte etiketlerdeki fiyatlar
14:26 Slovakya'dan bir ilk: Ukrayna'ya Sovyetler döneminden kalma S-300 hava savunma sistemi gönderdiler
14:20 Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye "hazreti" deyince eleştirilen Hatipoğlu'ndan öfkeli dolu sözler: Senin ne haddine!
14:16 Ebrar Karakurt dünyanın en iyi liginin "en değerli oyuncusu" seçildi
14:13 Pink Floyd, Ukrayna için yeniden bir arada! "Hey Hey Rise Up" şarkısını söyleyecekler
13:53 Selçuk Bayraktar CNN International'a konuştu: Hayat kurtarmakla övünmek istemem ama TB-2 Ukrayna direnişinin sembolü oldu
13:35 Senatör olmaya hazırlanan Dr. Mehmet Öz'ün kişisel serveti dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 15:04:17. #1.12#
SON DAKİKA: GTİ, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki tesisin iflas ettiği iddialarını yalanladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement