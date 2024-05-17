GTO Başkanlarından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Ekonomi

GTO Başkanlarından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

GTO Başkanlarından 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Mesajda, 19 Mayıs'ın Türk milleti için bir milat olduğu vurgulanarak, Atatürk'ün bu tarihte attığı adımın milletin varlığını güçlendiren bir dönüm noktası olduğu belirtildi. GTO başkanları, gençlere duydukları güveni ve geleceğin inşasında destek olacaklarını ifade etti.

17.05.2024 16:32
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Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanları "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, mesajlarında 19 Mayıs'ın Türk milleti için bir milat olduğunu, Atatürk'ün 19 Mayıs'ta attığı adımın milletin varlığını güçlendiren, umutları canlandıran tarihi bir adım olduğunu söyledi.

GTO başkanları, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce 19 Mayıs'ta Samsun'a attığı adım, Türk Ulusunu aydınlığa kavuşturan ve Cumhuriyet ile buluşturan bir dönüm noktası olmuştur. Milletimiz içinde bulunduğu yokluğa ve yoksulluğa rağmen büyük bir kahramanlık göstererek, topraklarımıza ve varlığımıza göz dikenlere unutamayacakları bir ders vermiştir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bu kararlı mücadeleye çıkarken, halkına ve özellikle gençliğe güvenerek yola çıkmıştır. Bu yolda gençlerimize her zaman çok güvenmiştir. Atalarımızdan almış olduğumuz bu emanete de en iyi gençlerimiz sahip çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

19 Mayıs 1919 tarihinin Türk milleti açısından adeta bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan GTO Başkanları, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımı oluşturan ve milletimizin hayatını değiştiren 19 Mayıs 1919'un 105. yıl dönümünü milletçe coşkuyla, gururla kutluyoruz. Türk milletinin tarihinde dönüm noktası olan, Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a doğru attığı ilk adımla yaktığı bağımsızlık ateşinin, sevincini ve onurunu yaşıyoruz. Ata'mızın önderliğinde gerçekleştirdiğimiz milli mücadelenin başladığı tarih olan 19 Mayıs, Türk milletinin birlik ve bütünlüğüne yönelik her türlü saldırı veya tehdit karşısında kenetlenerek hiçbir gücün, hangi amaçla ve ne şekilde olursa olsun, birliğinin ve bağımsızlığının elinden alınmasına fırsat vermeyeceğinin simgesi olmuştur. Tarihin altın sayfalarına yazılan bu günü Atatürk'ün gençliğe armağan etmesi, gençlere duyduğu güveni de ortaya koymuştur. Bizler de GTO olarak ülkemizin geleceğini inşa edecek gençlerimize var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz. 19 Mayıs'ta başlayan bağımsızlık mücadelesi ile ilk adımları atılan Cumhuriyetimizin; birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, gelecekte daha huzurlu daha gelişmiş, daha müreffeh bir ortama kavuşması için bizlere ve özellikle Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği gençlerimize büyük görevler düşmektedir. Bağımsızlık meşalesi geleceğimizin teminatı gençlerimizin elinde hiçbir zaman sönmeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle 105 yıl önce Samsun'da özgürlük ateşini yakan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, milletimizin istiklal ve istikbal yolculuğunda ona eşlik eden silah arkadaşlarını, bütün kahraman şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutluyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep, Gençlik, Spor, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GTO Başkanlarından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı - Son Dakika

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