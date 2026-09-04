GTO'da TABA-AmCham destek ofisi hizmete açıldı - Son Dakika
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GTO'da TABA-AmCham destek ofisi hizmete açıldı

GTO\'da TABA-AmCham destek ofisi hizmete açıldı
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Gebze Ticaret Odası'nda (GTO) Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Destek Ofisi törenle açıldı. GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, ABD'ye mal ve hizmet satışı yapmak isteyen firmaların doğru noktada ticarete başlamalarını sağlamayı hedeflediklerini söyledi; protokol Amerikan pazarına açılmak isteyen üyelere yardımcı olacak.

Gebze Ticaret Odası'nda (GTO) Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Destek Ofisi açıldı.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sunması amacıyla hayata geçirilen TABA-AmCham Destek Ofisi, törenle hizmete açıldı.

İmza töreninin ardından konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, iki kurumun işbirliği ve karşılıklı tecrübe paylaşımının faydalı olacağını düşündüğünü kaydetti.

Türkiye'deki sanayicilerin üretim açısından dünya standartlarını yakaladığını belirten Aslantaş, "ABD'ye mal ve hizmet satışı yapmak isteyen firmalarımızın en az bedel ödeyerek doğru noktada ticarete başlamalarına imkan sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

TABA-AmCham Genel Başkanı Süleymen Ecevit Şanlı da protokolün Amerikan pazarına açılmak isteyen GTO üyelerine yardımcı olmak amacıyla imzalandığını dile getirdi.

Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Gaziantep Ticaret Odası, Ekonomi, Gebze, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GTO'da TABA-AmCham destek ofisi hizmete açıldı - Son Dakika

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