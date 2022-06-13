GTO'dan Yeşil Dönüşüm için teknoloji merkezi - Son Dakika
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GTO'dan Yeşil Dönüşüm için teknoloji merkezi

13.06.2022 14:26
GTO'dan Yeşil Dönüşüm için teknoloji merkezi

Gaziantep Ticaret Odası, Paris İklim Anlaşması ve AB Yeşil Mutabakatı gerekliliklerinin Gaziantep'te uygulanması ve KOBİ'lerin bu kritik sürece hazırlanması için önemli bir adım atarak "GTO Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi"ni hayata geçiriyor.

Gaziantep Ticaret Odası, Paris İklim Anlaşması ve AB Yeşil Mutabakatı gerekliliklerinin Gaziantep'te uygulanması ve KOBİ'lerin bu kritik sürece hazırlanması için önemli bir adım atarak "GTO Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi"ni hayata geçiriyor.

Gaziantep'in ticari, sosyal ve kültürel hayatına değer katan sayısız proje üreten GTO'nun yeni projesi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının sağladığı finansman ve danışmanlık destekleriyle "GTO Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi" oldu. Kurulacak merkez ile yeşil dönüşüme uyumun GTO üyesi işletmeler tarafından benimsenmesini teşvik etmeyi hedeflediklerini belirten GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, "İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm enerji verimliliği, atık yönetimi, karbon ayak izi yönetimi, kirlilik önleme ve kontrolü gibi birçok uygulamayı tercihten öte gereklilik haline getirdi. Merkezimiz bu bağlamda Türkiye'nin doğusundaki KOBİ ekosistemini destekleyen, GTO üyesi işletmeleri çevre dostu uygulamaların benimsenmesini sağlayan bir odak noktası olacak" dedi.

"Üyelerimizi bu sürece hazırlayacağız"

Yıldırım, değer oluşturmak kavramının artık markadan ve teknolojiden öte bir boyut kazandığını, sadece değer oluşturup oluşturmadığına değil, var olan değerleri ve geleceği koruyup korumadığına da bakıldığına dikkat çekerek dünyadaki yeni büyüme modelinin çevreyi kirletmeden, doğal dengeleri ve ekosistemi bozmadan gerçekleştirebilecek bir model olduğunu vurgulayarak, "Gaziantep bir ihracat kenti ve büyük hedefleri olan bir şehir Avrupa ülkeleri de şehrimiz dış ticaretinde önemli bir paya sahip. Bu payı artırmak ve sürdürülebilir kılmak istiyorsak ürünlerimizi ve hizmetlerimizi AB Yeşil Mutabakatı standartlarına göre üretmek zorundayız." şeklinde konuştu.

"Dönüşüm, hayatın her alanında olacak"

Başkan Yıldırım, değişimin hayatın her alanını etkileyeceğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Paris İklim Anlaşması ve AB Yeşil Mutabakatı gibi küresel düzenlemeler aslında sadece ekonomiyi etkilemiyor, hayatın her alanını etkileyen bir dönüşüm süreci başladı. Dolayısıyla birey, işletme, sivil örgütlenme, hükümetler herkesin üzerine düşen sorumluluklar var. Gaziantep Ticaret Odası olarak üyelerimizin bu dönüşüm konusundaki farkındalıklarını artırarak dönüşümü en sancısız şekilde geçirmelerine destek olma sorumluluğunu aldık. Bu sorumlulukla geliştirdiğimiz projemizde çözüm ortağımız da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası oldu. Yıllardır çeşitli projelerde çözüm ortaklığı yaptığımız EBRD'ye de projemize kattıkları değer için teşekkür ediyorum."

Tuncay Yıldırım, "GTO Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi" projesinde yürütülecek faaliyetler hakkında da şu bilgileri paylaştı:

"İklim değişikliği ve yeşil dönüşümün gerekliliklerine ilişkin üyelerimizin farkındalığını arttırmaya yönelik etkinlikler ve eğitimler düzenleyeceğiz. Aynı zamanda işletmelerimize danışmanlık hizmeti sunup, yeşil yatırım projelerini destekleyeceğiz. Gaziantep'in, üyelerimizin mevcut durumunu analiz ederek, eksikleri teşhis ederek yeşil teknoloji ve yeşil dönüşüm ihtiyaçlarını karşılayacak eğitimler ve bire bir pilot danışmanlıklar sağlayacağız." - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GTO'dan Yeşil Dönüşüm için teknoloji merkezi - Son Dakika

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