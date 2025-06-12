GTO, Karbon Ayak İzini Doğrulatan İlk Kurumlardan Oldu! - Son Dakika
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Ekonomi

GTO, Karbon Ayak İzini Doğrulatan İlk Kurumlardan Oldu!

12.06.2025 16:46
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Gaziantep Ticaret Odası, karbon ayak izini hesaplayarak doğrulatan ilk kurum oldu.

Hayata geçirdiği projeler ve yürüttüğü çalışmalarla ülke genelinde örnek işlere imza atan Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda karbon ayak izini hesaplayarak doğrulatan ilk kurumlardan biri olmayı başardı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, gelecek nesillere daha çevreci ve sürdürülebilir bir gelecek sunma hedefiyle yola çıktıklarını ve kurum olarak karbon ayak izini daha da azaltmak için somut adımlar atmaya devam edeceklerini belirtti. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, " Türkiye'de son üç yıllık kurumsal karbon ayak izini hesaplayarak doğrulatan ilk kurumlardan biri olarak, üyelerimize ve diğer kurumlara örnek olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

"Evlatlarımıza daha yaşanabilir bir ortam bırakmak için bu adımı attık"

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek kurumsal karbon ayak izi hesabı yaptıklarını ve yeşil dönüşüm sürecinde üyelerine yol gösterici bir rol üstlendiklerini ifade eden Başkan Yıldırım, "Yalnızca bir ağacın kesilmesini engellemek için köşkünün kaydırılması talimatını verecek kadar çevreye duyarlı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lidere sahip milletiz biz. GTO olarak her işte olduğu gibi bu çalışmamızda da Ata'mızı örnek aldık. Doğayı korumak; evlatlarımıza daha yeşil, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir ortam bırakmak için bu adımı attık. Tüm kurumlarımıza örnek olmak, değişen ve gelişen dünyaya üyelerimizin uyumuna da öncü olmak için karbon ayak izimizi azaltacak pek çok çalışma yürüttük. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriği tedarik ettik. Enerji tüketimini azaltmak için cihazlarımızı yeniledik. Bina iklimlendirme sistemimizi de daha az enerji sarfiyatı için baştan sona güncelliyoruz. Üyelerimiz kuruma gelmeden işlerini halledebilsin diye pek çok hizmetimizi ve bütün belge faaliyetlerimizi GTO Online'a taşıdık. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yeşil dönüşüm süreçleriyle ilgili üyelerimizi, iştiraklerimiz de dahil çalışanlarımızı bilinçlendirmek için danışmanlıklar, eğitimler ve seminerler düzenledik" ifadelerini kullandı.

"Üyemizle birlikte dönüşüyoruz"

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yeşil dönüşüm süreçleriyle ilgili GTO üyelerine yönelik pek çok çalışma yaptıklarını fakat bu çalışmalardan önce GTO olarak kendilerinin hazır olmaları gerektiğine inandıklarını vurgulayan Yıldırım, "Üyelerimize yol gösterirken bizim de bu dönüşüme ayak uydurmamız gerekiyordu. Bu yüzden üyelerimizi geleceğe hazırlıyor, üyemizle birlikte dönüşüyoruz dedik. Yeşil Dönüşümü Destekleme Merkezimizle birlikte üyelerimizin farkındalığını artırmaya çalışıyor, dönüşüm süreçlerine rehberlik ediyoruz. Belirlediğimiz yeni yol haritasıyla da umut ediyorum ki kurumumuzun karbon ayak izini çok daha aza indirecek, üyelerimizle birlikte hareket ederek de şehrimizi tüm Türkiye'ye örnek göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Karbon ayak izi hakkında

Karbon ayak izinin doğrulanması, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkan sera gazı emisyonlarının miktarının, bağımsız ve güvenilir bir şekilde kontrol edilmesi ve doğrulanması sürecidir. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi GTO, Karbon Ayak İzini Doğrulatan İlk Kurumlardan Oldu! - Son Dakika

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