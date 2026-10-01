GTSO seçiminde Çakırmelikoğlu'nun listeleri 17 komitenin 15'inde kazandı - Son Dakika
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GTSO seçiminde Çakırmelikoğlu'nun listeleri 17 komitenin 15'inde kazandı

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GTSO seçiminde Çakırmelikoğlu\'nun listeleri 17 komitenin 15\'inde kazandı
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GTSO komite seçimlerinde Çakırmelikoğlu'nun listeleri, Ergin Kılıçarslan'ın yarıştığı seçimde 17 meslek komitesinin 15'inde kazandı. Çakırmelikoğlu, oda üyelerine teşekkür ederek Giresun ekonomisi ve tüccarların sorunları için çalışacağını belirtti.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) komite seçimlerinde Hasan Çakırmelikoğlu ile Ergin Kılıçarslan'ın yarıştığı seçimde Çakırmelikoğlu'nun listeleri 17 meslek komitesinin 15'inde seçimi kazandı.

GTSO hizmet binasında gerçekleştirilen seçimlerde iş dünyası temsilcileri sandık başına gitti. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıkların açılmasıyla oy sayımına geçildi. Oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından açıklanan sonuçlara göre mevcut başkan Hasan Çakırmelikoğlu'nun listeleri 17 meslek komitesinin 15'inde seçimi kazandı. Böylece Çakırmelikoğlu, GTSO'da yeni dönem için güven tazelemiş oldu.

Hasan Çakırmelikoğlu, seçim sürecinde kendisine ve ekibine destek veren oda üyelerine teşekkür etti. Yeni dönemde Giresun ekonomisinin büyümesi ve tüccarların sorunlarının her platformda dile getirilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini belirten Çakırmelikoğlu, kendisine destek veren tüm oda üyelerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA
EkonomiGiresunGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: GTSO seçiminde Çakırmelikoğlu'nun listeleri 17 komitenin 15'inde kazandı - Son Dakika
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