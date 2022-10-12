Gül çiçeğinin alım fiyatı 22 lira olarak belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Gül çiçeğinin alım fiyatı 22 lira olarak belirlendi

12.10.2022 17:14

Isparta gül çiçeği alım fiyatı kilogram başına 22 lira olarak açıklandı.

Isparta gül çiçeği alım fiyatı kilogram başına 22 lira olarak açıklandı.

Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK) Genel Müdürü Hasan Çelik, gazetecilere, 2022 yılı gül çiçeği sezonunun hayırlısı ile kazasız belasız tamamlandığını söyledi.

Yurt dışına pazarlama çalışmaları yürüttüklerini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Bizler Yönetim Kurulu olarak üretici ortaklarımızın böylesi sıkıntılı bir ortamda aile bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlamak ve rahatlatmak için Birliğimiz ve Rosense AŞ'nin imkanlarını birleştirerek yaptığımız çalışma ve değerlendirmeler sonucunda 2022 yılı gül çiçeği kilogram fiyatı 22 lira olarak tespit edilmiştir. Geçen yıl biliyorsunuz gül çiçeği kilogram fiyatı 7,80 lira olarak tespit edilmişti. Geçen yılla kıyasladığımızda 14 lira 20 kuruşluk bir artış yaşanmış oldu, Yüzdelik dilime vurduğumuz ise yaklaşık yüzde 282 artmış oldu."

Üreticiye ödemelerin gelecek hafta başlayacağını belirten Çelik, "Zaten biliyorsunuz bu yıl kampanya döneminde biz üreticilere kilogram başına 12 lira peşin ödemede bulunmuştuk. Geri kalan 10 liralık farkı da hesaplayıp üreticilerimize olan borcumuzu tamamen ödemiş olacağız. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da imkanlar ölçüsünde gül üreticisine en iyi fiyatı verme gayreti içinde olduk." ifadelerini kullandı.

Çelik, bu yıl Isparta'da yaklaşık 2 bin 500 kilogram gül yağı üretiminin yapıldığını belirterek, firmaların alım kapasiteleri ve işlemeler dikkate alındığında 15 ile 20 ton arası da gül konkreti imalatı olduğunu da sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
Odun yüklü tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı Odun yüklü tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı Isparta haberi! Isparta Ticaret Borsası Isparta haberi! Isparta Ticaret Borsası
Kaynak: AA

Hasan Çelik, Isparta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gül çiçeğinin alım fiyatı 22 lira olarak belirlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:32 AK Partili Metin Külünk'ten şaşkınlık yaratan dolar çıkışı: Vatandaş elindeki doları satarsa kur 7-8 liraya düşer
21:23 Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden adamın o anlara ait görüntüsü ortaya çıktı!
21:17 Facebook yeni nesil metaverse gözlüğünün tanıtımını yaptı: Meta Quest Pro'nun fiyatı 1499 dolar
20:47 Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin kapısını tekrar çaldı ama bu kez futbolcu için değil
19:54 Igor Tudor, Galatasaray'ın yıldızını gözüne kestirdi! Marsilya, Sacha Boey için adım atıyor
19:46 Babasının, "Neden çalışmıyorsun?" diyerek dövdüğü kadının kafasına 10'dan fazla dikiş atıldı
19:33 Siirt'te bıttım hasadı başladı! Geçen yıl 300 lira olan fiyat bu yıl 500 liraya yükselecek
19:19 CHP'li Engin Altay, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler esnasında MHP'li Feti Yıldız'la tartışarak sinirden deliye döndü
16:45 Kayserispor-Trabzonspor maçında performansı beğenilmeyen hakem Ümit Öztürk ceza aldı
16:44 Muğla'da genç kız 4. kattan beton zemine düştü! Feci olay saniye saniye kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 23:04:19. #1.12#
SON DAKİKA: Gül çiçeğinin alım fiyatı 22 lira olarak belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement