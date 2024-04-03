Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdikleri operasyonlar sonucu son bir haftada yaklaşık 100 milyon liralık kaçakçılık girişimine engel oldu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği risk analizi ve hedefleme çalışmaları devam ediyor.
Bu çalışmalar neticesinde, Habur, Sarp, Üzümlü, Sabiha Gökçen ve Trabzon Havalimanı gümrük kapılarında yaklaşık piyasa değeri 92 milyon lira tutarında 35 kilogram altın, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık piyasa değeri 4,5 milyon lira olan uyuşturucu, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 3,5 milyon lira tutarında 10,5 kilogram işlenmiş kehribar ele geçirildi.
Böylece ekiplerce son bir haftada yaklaşık 100 milyon liralık kaçakçılık girişimi engellendi.
Son Dakika › Ekonomi › Gümrük Muhafaza ekipleri son bir haftada 100 milyon liralık kaçakçılık girişimine engel oldu - Son Dakika
Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'nın etkisiyle tekstil sektörü, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularına odaklanıyor. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ETHİB) ise sürdürülebilirlik projeleriyle öncü rol üstleniyor. ETHİB, 2023 yılında ihracatını yüzde 41 artırarak başarılı bir performans sergiledi. Sektörde sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve katma değerli üretim ön plana çıkıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan TAKEP projesi kapsamında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibe destekli sorgum otu tohumu dağıtımı başladı. Proje, hayvancılıkta yem ihtiyacının karşılanması ve tarım arazilerinin etkin kullanılması amacıyla hayata geçirildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 6,5 yıllık görev süresini değerlendirdi. Başkan Aktaş, görev süresi boyunca Bursa'ya güzel işler yapmayı hedeflediğini belirtti.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,84 düşüşle 8.964,97 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 1 azalış kaydetti. En fazla kazandıran sektör yüzde 1,35 ile spor olurken, tek kaybettiren ise yüzde 3,04 ile kimya petrol plastik oldu. Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündemi ile enflasyon verilerinin yatırımcıların odağı olduğunu belirtti.
Enflasyon mart ayında yüzde 3,16 arttı, yıllık bazda yüzde 68,50 oldu.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir depoda bandrolsüz tütün ve binlerce makaron ele geçirildi. Operasyon sonucunda 190 bin adet içi doldurulmuş sigara, 340 bin adet boş makaron, 120 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün ve 2 kilogram bandrolsüz gümrük kaçağı nargile tütünü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kuruluş çalışmaları yaklaşık 5 yıldır devam eden Jeotermal Kaynaklı Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi altyapı yapım işi protokolü imza töreni kaymakamlık makamında düzenlendi. Edremit'te katma değerli tarımsal üretime büyük ivme kazandırarak yerel ekonomiye büyük katkı sağlayacak Edremit TDİOSB'de seraların altyapı yapım işi başlıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?