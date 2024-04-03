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Gümrük Muhafaza ekipleri son bir haftada 100 milyon liralık kaçakçılık girişimine engel oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Gümrük Muhafaza ekipleri son bir haftada 100 milyon liralık kaçakçılık girişimine engel oldu

Gümrük Muhafaza ekipleri son bir haftada 100 milyon liralık kaçakçılık girişimine engel oldu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdikleri operasyonlar sonucu son bir haftada yaklaşık 100 milyon liralık kaçakçılık girişimine engel oldu. Ekiplerin yaptığı risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda Habur, Sarp, Üzümlü, Sabiha Gökçen ve Trabzon Havalimanı gümrük kapılarında 35 kilogram altın, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uyuşturucu ve Kapıkule Gümrük Kapısı'nda işlenmiş kehribar ele geçirildi.

03.04.2024 09:11  Güncelleme: 09:13
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirdikleri operasyonlar sonucu son bir haftada yaklaşık 100 milyon liralık kaçakçılık girişimine engel oldu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Gümrük Muhafaza ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği risk analizi ve hedefleme çalışmaları devam ediyor.

Bu çalışmalar neticesinde, Habur, Sarp, Üzümlü, Sabiha Gökçen ve Trabzon Havalimanı gümrük kapılarında yaklaşık piyasa değeri 92 milyon lira tutarında 35 kilogram altın, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık piyasa değeri 4,5 milyon lira olan uyuşturucu, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 3,5 milyon lira tutarında 10,5 kilogram işlenmiş kehribar ele geçirildi.

Böylece ekiplerce son bir haftada yaklaşık 100 milyon liralık kaçakçılık girişimi engellendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gümrük Muhafaza ekipleri son bir haftada 100 milyon liralık kaçakçılık girişimine engel oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gümrük Muhafaza ekipleri son bir haftada 100 milyon liralık kaçakçılık girişimine engel oldu - Son Dakika
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