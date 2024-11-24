Gümrük Müşavirlerinden Sınav Hakkı İsyanı

Ekonomi

Türkiye'nin dış ticaret hacminin yüzde 90'ından fazlasına aracılık eden ve gümrük vergilerinin tahsilatında kritik rol oynayan gümrük müşavirleri, yardımcıları ve stajyerleri, sektördeki sınav hakkı kısıtlamasına karşı tepki gösterdi.

Gümrük Kanunu'nun geçici 6. maddesinde yer alan "sadece 3 kez sınava girme hakkı" kuralı sebebiyle kariyerlerinde ilerleme kaydedemeyen meslek mensupları, bu uygulamanın sektörde adaletsizlik ve insan kaynağı sorunu oluşturduğunu ifade ediyor. Türkiye'nin dış ticaret hacminin yüzde 90'ından fazlasına aracılık eden ve gümrük vergilerinin tahsilatında kritik rol oynayan gümrük müşavirleri, yardımcıları ve stajyerleri, sektördeki sınav hakkı kısıtlamasına karşı tepki gösterdi. Türkiye'nin 650 milyar dolarlık dış ticaret hacmini önümüzdeki yıllarda 1 trilyon dolara çıkarmayı hedeflediği bir dönemde, meslek mensuplarının küstürülmemesi gerektiğini vurgulayan Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Stajyerleri Derneği, adil bir sınav sistemiyle sektördeki kariyer engellerinin kaldırılmasını talep etti. Dernek ayrıca, sınırsız sınav hakkı tanınması, sınavların Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) veya ÖSYM gibi standart sınav kurumları tarafından yapılması, sınavların ülke genelinde erişilebilir şekilde düzenlenmesi, mülakat aşamasının kaldırılarak yazılı sınavlarla mesleki yeterliliğin ölçülmesi, sınav yönetmeliğinin hayata geçirilerek standart ve adil bir sistemin oluşturulmasını istedi.

"Binlerce meslektaşımız, sınav hakkı kısıtlaması sebebiyle sektörden ayrılmak zorunda kaldı"

Dernek tarafından yapılan açıklamada ise, "Bu meslekte ilerlemek isteyen bireyler, üniversite mezuniyetinin ardından en az 5 yıl eğitim ve staj sürecinden geçiyor. Ancak bir sınava sadece 3 kez girme hakkı tanınması sebebiyle sağlık sorunları, kişisel problemler ya da sınav anındaki talihsizlikler, kariyerlerin tamamen sonlanmasına sebep oluyor. Sadece çalışanlar değil, işletmeler de bu durumdan olumsuz etkileniyor. Binlerce meslektaşımız, sınav hakkı kısıtlaması sebebiyle sektörden ayrılmak zorunda kaldı. Aileleriyle birlikte yüzbinlerce kişiyi etkileyen bu uygulama, mesleğin sürdürülebilirliği için büyük bir tehdit oluşturuyor. Adalet ve eşitlik için 4458 sayılı gümrük kanunu geçici 6. maddenin değiştirilmesini talep ediyoruz. Meslektaşlarımızın geleceği ve ülkemizin ticaret hedefleri için bir an önce harekete geçilmesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dernek açıklamasında ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan bazı memurların doğrudan Gümrük Müşaviri veya Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olma hakkına sahip olduğuna dikkat çekilerek, aynı şekilde yıllarca emek veren stajyerler ve yardımcılar için 3 hak sınırlaması olmasının anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu ifade edildi. - KOCAELİ