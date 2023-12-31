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Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi belli oldu - Son Dakika
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Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi belli oldu

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Gümrük müşavirliği asgari ücretleri, 1 Ocak 2024'ten itibaren 30 lira ile 7 bin 590 lira arasında olacak. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 570 lira ile 189 bin 720 lira arasında uygulanacak.

Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi belli oldu
31.12.2023 - 18:49,
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Gümrük müşavirliği ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirliğinde gelecek yıla ilişkin asgari ücret tarifesi belli oldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gümrük müşavirliği asgari ücretleri, tebliğin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2024'ten itibaren 30 lira ile 7 bin 590 lira arasında olacak.

Yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği asgari ücret tarifesi ise 570 lira ile 189 bin 720 lira arasında uygulanacak.

Öte yandan asgari ücret tarifesine ilişkin uygulama esasları kapsamında yer alan onaylanmış kişi statü belgesi ile onaylanmış ihracatçı yetkisi yürürlükten kaldırıldı. Ayrıca, toplam müşavirlik ücretinin 44 bin 85 lirayı aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenecek.

Kaynak: AA
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