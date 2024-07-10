Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine yeni atamalar yapıldı

Ekonomi

Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Topçuoğlu, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Metin Gürbüz, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ayhan Coşkuner'in ataması gerçekleştirildi.

Atamalara ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Kadri Karakuş, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak ve Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ceylan Er görevlerinden alındı.

Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Hüseyin Topçuoğlu, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Metin Gürbüz, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne Ayhan Coşkuner atandı.