Emtia piyasalarında tamamlanan haftada dalgalı bir seyir izlenirken, ABD'de faiz artırım beklentileriyle hafta ortasında gerileyen altın ve gümüş fiyatları cuma günü gelen alımlarla toparlandı.

ABD'de çarşamba günü açıklanan veriler, ekonomik büyümenin ilk tahminlerden daha güçlü olduğunu ve enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmayı sürdürdüğünü gösterdi.

Ülke ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllıklandırılmış büyüme oranı, yatırım ve tüketim harcamalarındaki artışın ilk hesaplamaları aşmasıyla yüzde 3,4'ten yüzde 4,3'e revize edildi.

Fed'in yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ekimde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,8 arttı. Gıda ve enerji hariç tutulduğunda yıllık artış yüzde 3,2 olan beklentiyi aşarak yüzde 3,3'e çıktı.

Verilerin ardından Fed'in aralıkta politika faizini 25 baz puan artıracağı beklentisi güçlendi. Dolar endeksi hafta içinde 104,4'ü gördükten sonra haftayı 104 seviyesinde tamamlarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,94 oldu.

Altın 15 ayın en düşük seviyesinden döndü

Altının ons fiyatı son 15 ayın en düşük seviyesinden dönerek haftayı yükselişle tamamlarken, gümüş ise haftanın en fazla değer kazanan değerli metali oldu.

Dolar endeksinin değer kazanması ve faizlerin yüksek kalacağı beklentisi, haftanın ilk bölümünde altın fiyatlarını baskıladı. Teknoloji hisselerindeki satışlar da altına yansıdı.

Yatırımcıların hisse senetlerindeki kayıplarını karşılamak ve nakit ihtiyaçlarını gidermek için altın satmasıyla ons fiyatı çarşamba günü 3 bin 426,35 dolara kadar geriledi. Böylece altın, Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Haftanın ikinci yarısında ise teknoloji hisselerinin toparlanmasıyla nakit ihtiyacından kaynaklanan satışlar hafifledi. Düşük fiyatları alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcıların talebiyle cuma günü yeniden 3 bin 600 doların üzerine çıkan altının ons fiyatı, haftayı 3 bin 654 dolardan tamamlayarak iki haftalık düşüşüne son verdi.

Fiyatlardaki gerileme Asya'da fiziki altına talebi de canlandırdı. Hindistan'da tüketicilerin mücevher alımları artarken, yatırımcılar külçe ve altın sikkeye yöneldi. Çin'de ise perakende talebin güçlü seyretmesiyle altın, yerel piyasada uluslararası fiyatların üzerinde işlem görmeye devam etti.

Gümüşte ise hafta ortasından sonraki toparlanma daha belirgin oldu. Çarşamba günü 38,2 dolara kadar gerileyen gümüşün ons fiyatı, cuma günkü işlemlerde 43,5 doların üzerine çıktı.

Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde haftalık bazda ons fiyatları gümüşte yüzde 5,6, altında yüzde 2,5 ve platinde yüzde 2 artarken, paladyumda yüzde 0,3 geriledi.

Baz metaller alüminyum hariç pozitif seyretti

Çin'de sanayi şirketlerinin karlarının ekimde yıllık yüzde 20,1 artması ve teknoloji hisselerindeki satışların hafiflemesi bakır fiyatlarını destekledi. Çinli alıcıların ithal bakır için uluslararası fiyatın üzerine ödediği farkı gösteren Yangshan primi, yakın dönemde ton başına 500 dolarla rekor kırmasının ardından 320 dolara geriledi.

Alüminyumda peşin teslim metal bulmakta yaşanan güçlük üzerine Londra Metal Borsası, kısa vadeli ödünç verme kurallarını değiştirdi. Borsa, ödünç verme yükümlülüğü için esas alınan stok payını yüzde 50'den yüzde 30'a indirdi. Böylece borsa depolarındaki kayıtlı alüminyumun daha küçük bir bölümünü kontrol eden yatırımcılar da düzenlemenin kapsamına girdi.

Nikel fiyatları haftanın ilk bölümündeki kayıplarını son iki işlem gününde geri aldı. Çinkoda ise Çin'de bazı madenlerin yıllık üretim hedeflerine ulaştıktan sonra üretimi azaltması ve ülkenin kuzeyindeki madenlerde faaliyetlere mevsimsel olarak ara verilmesi cevher arzını sınırladı.

Baz metallerde tezgah üstü piyasada haftalık bazda libre başına fiyatlar nikelde yüzde 2,9, çinkoda yüzde 1,9, bakırda yüzde 1,1 ve kurşunda yüzde 0,9 artarken, alüminyumda yüzde 1,6 geriledi.

Doğal gazda hava tahminleri, petrolde Hürmüz Boğazı öne çıktı

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin hafta içinde yayımladığı verilere göre, ülkede depolardaki doğal gaz miktarı 20 Kasım'da sona eren haftada 24 milyar fitküp azalarak 3 trilyon 858 milyar fitküpe geriledi. Stoklar geçen yılın aynı döneminin 79 milyar fitküp altında, beş yıllık ortalamanın ise 80 milyar fitküp üzerinde kaldı.

ABD'nin doğusunda Şükran Günü'nde etkili olan fırtınanın ardından doğal gaz tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde havanın ılımanlaşacağına yönelik tahminler ve ısınma talebinin azalacağı beklentisi fiyatları baskıladı.

Petrolde Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere yönelik saldırılar ve Suudi Arabistan'ın Cazan rafinerisinde bazı faaliyetlerin geçici olarak durdurulması arz endişelerini artırdı. Hafta sonundaki OPEC+ toplantısı öncesinde grubun 2027'nin ilk çeyreğine ilişkin üretim hedeflerini koruyacağı beklentisi öne çıktı.

Bununla birlikte, haftalık bazda doğal gazın İngiliz termal birimi cinsinden fiyatı yüzde 2,3 artarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 geriledi.

Şekerde Hindistan'ın üretim tahmini, mısırda ABD'nin ihracat satışları etkili oldu

ABD Tarım Bakanlığının yayımladığı verilere göre, 19 Kasım'da sona eren haftada net mısır ihracat satışları 1 milyon 928 bin tona ulaştı. Soya fasulyesinde ise Brezilya realinin dolar karşısında değer kazanmasıyla Brezilyalı üreticilerin satışlarını yavaşlatabileceği beklentisi fiyatları destekledi. Bakanlık ayrıca Hollanda'ya 132 bin ton ABD soya fasulyesi satıldığını bildirdi.

Chicago Ticaret Borsası'nda haftalık bazda kile başına fiyatlar soya fasulyesinde yüzde 3,5 ve mısırda yüzde 3,1 artarken, buğdayda yüzde 0,2 geriledi. Pirincin yüz libre başına fiyatı ise yüzde 1,3 arttı.

Hindistan Şeker ve Biyoenerji Üreticileri Birliği, başlıca üretim bölgelerinde yağışların yetersiz kalması nedeniyle ülkenin 2026-2027 sezonunda 26,5 milyon ton şeker üretmesini beklediğini bildirdi. Araştırma kuruluşu Green Pool da aynı sezona ilişkin küresel şeker arz açığı tahminini 6,3 milyon tondan 6,9 milyon tona çıkardı.

Kahvede Brezilya realinin değer kazanması ihracatçıların satışlarını ertelemesine yol açtı. Kakaoda ise Fildişi Sahili, Gana ve Ekvador'da arza ilişkin kaygılar fiyatları desteklerken, önceki sezonun mahsulünden yapılan satışlar yükselişi sınırladı.

ABD'de Intercontinental Exchange'te haftalık bazda libre başına fiyatlar şekerde yüzde 10,5, pamukta yüzde 6,3 ve kahvede yüzde 2,5 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı da haftayı yüzde 4 yükselişle tamamladı.