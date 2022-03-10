Gümüşhane'de stokçuluğa karşı sıkı denetim: "Gümüşhane'de şuan için her hangi bir olumsuzluk söz konusu değil" - Son Dakika
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Gümüşhane'de stokçuluğa karşı sıkı denetim: "Gümüşhane'de şuan için her hangi bir olumsuzluk söz konusu değil"

10.03.2022 20:22

Gümüşhane'de stokçuluğa karşı sıkı denetim: "Gümüşhane'de şuan için her hangi bir olumsuzluk söz konusu değil"GÜMÜŞHANE Ülke genelinde hafta sonu marketlerde yoğunluğa sebep olan Ayçiçek yağı görüntülerinin ardından Gümüşhane'de oluşturulan ekipler aracılığıyla günlük denetim gerçekleştiriliyor.

Gümüşhane'de stokçuluğa karşı sıkı denetim: "Gümüşhane'de şuan için her hangi bir olumsuzluk söz konusu değil"

GÜMÜŞHANE Ülke genelinde hafta sonu marketlerde yoğunluğa sebep olan Ayçiçek yağı görüntülerinin ardından Gümüşhane'de oluşturulan ekipler aracılığıyla günlük denetim gerçekleştiriliyor.

Ayçiçek yağında stok sorunu olacağı haberlerinin yayılmasının ardından marketlere akın edilmesiyle birlikte kamu otoritesi tarafından illerde ve ilçelerde gıda malzemelerinin satıldığı yerel ve ulusal zincir marketlerde denetimler sıkılaştırıldı. Gümüşhane'de de Vali Yardımcısı Gürkan Karaman'ın başkanlığında, ilçelerde Kaymakamların başkanlığında oluşturulan komisyonlar marifetiyle il merkezinde 3 ayrı ekip ve ilçelerde oluşturulan ekipler aracılığıyla hem fiyat takibi hem de stok denetimleri günlük olarak gerçekleştiriliyor.

İl merkezinde gerçekleştirilen denetimlere katılarak esnafları yaran Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, işletmelerin depolarında da incelemelerde bulunarak yaşanan durumun birilerinin kötü niyetle yapmaya çalıştığı bir durum olduğunu ve ortada sanal bir sıkıntı olduğunu vurgulayarak, bunu fırsata çevirmek isteyenlere müsaade etmeyeceklerini söyledi.

"Gümüşhane'de şuan için her hangi bir olumsuzluk söz konusu değil"

Hem yerel hem ulusal zincir marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir sorun olmadığını belirlediklerini, Gümüşhane'de herhangi bir sorun olmadığını aranan tüm ürünlerin rafta olduğunu dile getiren Vali Taşbilek, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Valiliğimiz ve müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz her gün il genelinde denetimler gerçekleştiriyor. Bizlerde bugün bu denetimlere katılarak hem mevcut durumu yerinde değerlendirdik hem esnafımızı ziyaret ettik hem de bu savaş nedeniyle ortaya çıkan stokçuluğu varsa onları tespit etmek istedik. Zaten ilimizde bu tür kötü niyetli davranışların olmadığını biliyoruz ama yine de arkadaşlarımızı uyarıp bu tür kötü davranışlara kimsenin tenezzül etmemesi gerektiğini ilettik. Sizlerin de gördüğü gibi ilimizde her şey güzel bir şekilde yürüyor. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin temel görevi serbest piyasa ekonomisini bütün şartlarıyla bütün kurumları ile çalışır kılmaktır. Bizlerde bu doğrultuda bir denetim ve ziyaret gerçekleştirdik. Gerekli tüm denetimler yapılıyor, vatandaşımızın aklında bu konu ile ilgili hiçbir şüphe olmasın. İl genelindeki her yerde tüm marketlerimizde kontrollerimizi sık sık gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar ekiplerimiz hiçbir sıkıntı ve kötü durumla karşılaşmadı. Gümüşhane'de şuan için her hangi bir olumsuzluk söz konusu değil."

Gümüşhane'de stokçuluğa karşı sıkı denetim: Gümüşhane'de şuan için her hangi bir olumsuzluk söz konusu değil
Gümüşhane'de stokçuluğa karşı sıkı denetim: Gümüşhane'de şuan için her hangi bir olumsuzluk söz konusu değil
Gümüşhane'de stokçuluğa karşı sıkı denetim: Gümüşhane'de şuan için her hangi bir olumsuzluk söz konusu değil

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Togo Cumhuriyeti, Gümüşhane, Karaman, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gümüşhane'de stokçuluğa karşı sıkı denetim: 'Gümüşhane'de şuan için her hangi bir olumsuzluk söz konusu değil' - Son Dakika


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