Gün yüzüne çıkardığı Anadolu lezzetlerini dünyaya tanıtacak - Son Dakika
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Gün yüzüne çıkardığı Anadolu lezzetlerini dünyaya tanıtacak

24.03.2022 13:31
Gün yüzüne çıkardığı Anadolu lezzetlerini dünyaya tanıtacak

Sivas'ta geçmişten günümüze unutulmaya yüz tutan onlarca ürünü Osmanlı dönemi tariflerinden esinlenerek gün yüzüne çıkaran Mehtap Çoban, hedef büyüttü.

Sivas'ta geçmişten günümüze unutulmaya yüz tutan onlarca ürünü Osmanlı dönemi tariflerinden esinlenerek gün yüzüne çıkaran Mehtap Çoban, hedef büyüttü.

Doğal ürünleri Türk mutfağının zenginlikleriyle bir araya getiren Mehtap Çoban, Türk mutfağını dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Mutfağında Osmanlı döneminden günümüze gelmiş tariflerle çalışan Mehtap Çoban, sirke, marmelat, reçel gibi yaklaşık 100 çeşit ürün üretiyor.

Doğal ürünleri Türk mutfağının zenginlikleriyle bir araya getirdiğini ifade eden Çoban, Mehtap Gurme markasıyla ürettikleri ürünlerin lezzetlerinin kısa sürede herkesin beğenisini kazandığını belirterek, Türkiye'nin her kentine ürün göndermeye başladıklarını kaydetti.

Ürün yelpazelerinin genişlediğini dile getiren Çoban, "Her geçen gün genişleyen ürün yelpazemizin arasında yer alan pezik turşusu başta olmak üzere yeşil erik, semizotu, sarımsak, acur, salatalık ve bamya turşularımız ile çilek, kayısı ve vişne reçellerimize büyük ilgi var" dedi.

Gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirten Çoban, "Anadolu topraklarının geleneksel lezzetlerini ve tohumlarını ölümsüzleştirerek Türk mutfağının zenginliklerini yurt dışına da ihraç etmeyi hedefliyorum. Bu, kişisel olarak da benim en önemli hayalim. Doğup büyüdüğüm, beslendiğim topraklara bir borcum, ait olduğum insanlığa karşı görevim" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Gün yüzüne çıkardığı Anadolu lezzetlerini dünyaya tanıtacak

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Türkiye, Osmanlı, Sivas, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gün yüzüne çıkardığı Anadolu lezzetlerini dünyaya tanıtacak - Son Dakika


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