Güneş Enerjisinde Rekor Üretim

Güneş enerjisi santrallerinin elektrik üretimi, haziranda 4,99 milyar kilovatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yaz aylarında güneşlenme süresi artarken, bu durum elektrik üretimi verilerine de olumlu yansıdı.

Bakanlığın verilerine göre, haziranda aylık elektrik üretimi 30,35 milyar kilovatsaat ile tüm haziran ayları içindeki en yüksek değere ulaştı.

Ayrıca geçen ay, güneşten elektrik üretimi 4,99 milyar kilovatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Böylece, haziranda toplam elektrik üretiminin yüzde 16,4'ü de güneşten karşılanmış oldu.

Hidroelektrik santralleri ise haziranda elektrik üretiminde aslan payını almayı sürdürdü. Haziranda gerçekleştirilen elektrik üretiminin yüzde 34,7'sine denk gelen 10,54 milyar kilovatsaatlik kısmı hidrolik kaynaklardan sağlandı.

Ayrıca geçen ay elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklar, 20,65 milyar kilovatsaat, yerli kaynaklar ise 24,22 milyar kilovatsaat ile 2000'den bu yana aylık bazda en yüksek seviyelere çıktı.

Yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen üretimde ise hidrolik kaynaklı elektrik üretimi 57 milyar kilovatsaat, rüzgar kaynaklı elektrik üretimi 21,5 milyar kilovatsaat, güneş kaynaklı elektrik üretimi 19,2 milyar kilovatsaat, yerli kaynaklardan elektrik üretimi 130,9 milyar kilovatsaat, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise 108,7 milyar kilovatsaatle benzer dönemlere kıyasla miktar olarak en yüksek değerlere erişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı en üst seviyede değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Anadolu'nun bereketli güneşini, milletimizin refahına dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.