Güneş enerjisinde "teravat çağı" - Son Dakika
Üye Girişi

Güneş enerjisinde "teravat çağı"

10.05.2022 14:16
Güneş enerjisinde "teravat çağı"

Küresel güneş enerjisi kurulu gücü, geçen yıl ilave edilen 168 gigavatlık rekor kurulumla 2021 sonunda 940 gigavat olarak kayıtlara geçerken, mayıs itibarıyla "teravat" seviyesine yükseldi.

Küresel güneş enerjisi kurulu gücü, geçen yıl ilave edilen 168 gigavatlık rekor kurulumla 2021 sonunda 940 gigavat olarak kayıtlara geçerken, mayıs itibarıyla "teravat" seviyesine yükseldi.

SolarPower Europe tarafından hazırlanan ve Intersolar Avrupa Güneş Enerjisi Konferans ve Fuarı'nda açıklanan "Güneş Enerjisi Küresel Piyasa Görünümü" raporuna göre, mayıs itibarıyla "teravat" seviyesine yükselen küresel güneş enerjisi kurulu gücüne bu yıl sonunda 200 gigavat kapasite eklenecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle tedarik zincirindeki aksamalara rağmen, son 3 yılda güneş enerjisi alanında yatırımlar hız kesmeden devam etti.

Küresel güneş enerjisi piyasasında kritik eşiğin aşılmasıyla yeni bir döneme girilirken, 2025'e kadar söz konusu kapasitenin 2,3 teravata ulaşması bekleniyor. 2012 yılında güneş enerjisi kurulu gücünde 100 gigavatın aşılması kritik eşik olarak değerlendirilmişti.

Güneşte "teravat çağı" başladı

SolarPower Europe Başkanı Aristotelis Chantavas, rapora ilişkin değerlendirmesinde, güneşte "teravat çağı"na girildiğini belirterek, 2 teravatlık kapasite eşiğine 3 yıl içinde ulaşılacağını söyledi.

Güneş enerjisinin küresel anlamda en hızlı büyüyen ve gelişen kaynak olduğunu ifade eden Chantavas, şunları kaydetti:

"2021'de 302 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesi kurulumu gerçekleşti. Bunun 168 gigavatını güneş enerjisi oluşturuyor. Tüm dünya güneş enerjisinin iklim değişikliği ile mücadele başarılı olduğunu ve ülkelerin enerjide bağımsız olmasını sağlaması açısından önemli olduğunu gördü. Güneş enerjisi sıra dışı enerji fiyatlarının yaşandığı günümüzde bize biraz rahatlama sağlayacak."

SolarPower Europe Üst Yöneticisi (CEO) Walburga Hemetsberger de Avrupa güneş piyasasında bu yılki 39 gigavatlık ilave kapasitenin 4,57 milyar metreküp Rus doğal gazını ikame edeceği bilgisini verdi.

YORUMLAR
500
ELİN Enerji, güneş paneli üretim kapasitesini 2,5 gigavata çıkaracak ELİN Enerji, güneş paneli üretim kapasitesini 2,5 gigavata çıkaracak Türkiye, Avrupa'ya boru hatlarıyla hidrojen ihraç edebilecek avantajlı ülkeler arasında Türkiye, Avrupa'ya boru hatlarıyla hidrojen ihraç edebilecek avantajlı ülkeler arasında

Enerji, Europe, Mayıs, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güneş enerjisinde 'teravat çağı' - Son Dakika


Son Dakika
14:09 Özgür Demirtaş, Erdoğan'ın konut kredisine yönelik açtığı paketi yorumladı: Daha yanlış bir politika düşünemiyorum
14:00 Muharrem İnce'den Nesin Vakfı'na destek, valiliğe tepki: Nerede akıl yürütülüyor, bilim öğretiliyorsa orayı yok etme faaliyetidir
13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Usta-çırak sistemini yargıya da taşıyoruz, hakim ve savcı yardımcılığı sistemi geliyor
13:44 İrem Derici'nin Cem Belevi'ye karşı olan öfkesi dinmiyor! "Aldatmadım" sözlerine yanıt geldi
13:41 HDP Eş Genel Başkanı Sancar'dan sığınmacılar konusunda hem iktidara hem muhalefete eleştiri: Aynı oyunun içindeler
13:39 Savcı, "Kadir gecesi özel" paylaşımı yapan Pegasus çalışanının tutuklanmasını istedi, mahkeme reddetti
13:20 Husumetlilerine yaptığı korku filmi gibi: Birine mermi yutturmuş, diğer ikisine gecelik ve etek giydirmiş
13:14 Erdoğan'ın 'enflasyon' açıklamaları sorulan Bakan Bilgin haziran ayını işaret etti
12:59 Süper Lig'e veda eden Altay'da başkan belirsizliği: 371 milyon lira borcu olan kulübe talip olan yok
12:55 Fırsatçılar iş başında! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 kredi paketini açıkladı, ev fiyatları yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 14:21:53. #1.12#
SON DAKİKA: Güneş enerjisinde "teravat çağı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement