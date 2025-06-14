Güneş Enerjisiyle Üretim Maliyetlerini Sıfırladı - Son Dakika
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Ekonomi

Güneş Enerjisiyle Üretim Maliyetlerini Sıfırladı

14.06.2025 11:19
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Erzurumlu girişimci, devlet desteğiyle enerji maliyetlerini sıfıra indirdi ve çevre dostu sistem kurdu.

Erzurum'da mobilya üretimi yapan girişimci, fabrikasına devlet desteğiyle kurduğu sistemle elektriği güneşten, ısınmayı da atık talaştan karşılayarak enerji maliyetini sıfırladı.

Kuzey Çevre Yolu üzerindeki 5 bin metrekarelik arazide kurulu fabrikanın sahibi 45 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Osman Aydın, elektrik maliyetine çözüm üretmek için araştırma yaptı.

Aydın, geçen yıl Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresinden (KOSGEB) elektrik enerjisinin tamamını güneşten karşılayabileceğini öğrendi.

Bunun üzerine KOSGEB'in Yeşil Sanayi Destek Programı'na başvuran Aydın, yüzde 60 destekle yaklaşık 7,5 milyon liraya işletmesine güneş enerji santrali kurdu.

Aydın, kurduğu sistemle elektrik maliyetini sıfıra indirdi ve ürettiği enerjinin fazlasını da elektrik dağıtım şirketine satarak gelir sağlamaya başladı.

Fabrikasında enerjiye ücret ödemiyor

Isınma ihtiyacının tamamını da 2017'de kurduğu sistemle mobilyaların işlenmesi sırasında atık olarak biriken talaştan karşılayan Aydın, işletmesinde enerjiye ücret ödemiyor.

Girişimci Aydın, AA muhabirine, yeşil enerji sayesinde imalathanesindeki maliyetlerin ciddi derecede düşüş kaydettiğini söyledi.

Devlet desteğinden memnun kaldığını belirten Aydın, "KOSGEB desteğiyle güneş paneli kurarak fabrikanın elektriğinin tamamını karşılayıp yüzde 40-50'lik fazlalığı da elektrik firması aracılığıyla satıyoruz. Güneşten faydalanarak uzun ve güneşli günlerde maliyetsiz enerji elde ederek dünya pazarında rekabetçi olunabilir." dedi.

Sistemi sektördeki tüm meslektaşlarına öneren Aydın, şöyle konuştu:

"Aylık ortalama 130 bin lira elektrik faturası ödüyordum, 2 aydır bunu ödemiyorum. Çok verimli oldu, beklediğimizden daha verimli. Normalde çok inceleyen yapım var, bu kadar memnun kalacağımı düşünmüyordum. Ön yargılarım vardı, bu destekler enerji, teşvik, insan sağlığı ve dünya pazarındaki rekabet için çok önemli. Aylık ortalama 130 bin lira elektrik faturası ödüyordum. Sistemi yaklaşık 7,5 milyon liraya mal ettik. Üretim fazlamız aylık 70 bin liralık elektriği de devlete satıyoruz. Yılda ortalama 2,5 milyon lira yeşil enerjiden gelir elde edeceğiz. Sistemimizin maksimum 3 yılda kendini amorti edeceği belli."

"Yanma sistemiyle fabrikayı ısıtıyoruz"

Fabrikasında istihdam ettiği 45 kişi için sağlıklı çalışma ortamı oluşturduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Mobilyadan kaynaklı talaş ve tozlu imalat yapıyoruz. Bununla ilgili de devletten destek alarak toz toplama silo sistemi kurduk. Yaklaşık 8 bin metrekare kapalı alanı doğal gaz ve kömür tüketmeden ısıtıyoruz. Ortamdaki tozlar, insan sağlığı için makineden direk siloya toplanıp endüstriyel yanma sistemiyle fabrikayı ısıtıyoruz ve kimyasal karışımlı atıklarımızla da çevreye zarar vermemiş oluyoruz. Kışın Erzurum'da ısınma maliyeti ciddi manada yüksek, tozdan oluşturduğumuz enerjiyle fabrikamızın ısınmasını sağlıyoruz."

Aydın, "Mesai arkadaşlarımız eksi 30 derecede bile tişört ve terlikle tozsuz ortamda çalışıyorlar. Silo sisteminden önce aylık 10 ton kömür yakıyorduk ama fabrikayı ısıtamıyorduk. Enerji giderinden ziyade iş verimimiz yüzde 50-60 düşüyordu. Isınma sistemi enerji olarak değil de imalat kapasitesi olarak yüzde 30 iklimsel faydası oldu. Kömürden de yıllık 700 bin lira civarında tasarrufumuz oldu. Fabrikamızın elektriğini güneşten, ısınmasını atık malzemelerden karşılıyoruz. Doğaya zarar vermemiş oluyoruz ve ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Osman Aydın, Teknoloji, erzurum, Ekonomi, Enerji, Çevre, Yaşam, Güneş, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güneş Enerjisiyle Üretim Maliyetlerini Sıfırladı - Son Dakika

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