Güney Afrika Ekonomisi 2025'te Yüzde 1,1 Büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güney Afrika Ekonomisi 2025'te Yüzde 1,1 Büyüdü

10.03.2026 19:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Afrika, 2025'te GSYH'sını yüzde 1,1 artırarak bölgenin en büyük ekonomisi ünvanını korudu.

CAPE Afrika kıtasının en büyük ekonomisi Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ekonomisi, 2025'te yüzde 1,1 büyüdü.

Güney Afrika İstatistik Kurumu (STATSSA), 2025'in son çeyreğini de kapsayan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre Güney Afrika geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 oranında büyüyerek üst üste dört çeyrekte büyüme kaydetti.

Ülke ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,1, ikinci çeyreğinde yüzde 0,9, üçüncü çeyreğinde yüzde 0,3 büyümüştü.

Güney Afrika ekonomisinde geçen yıl üretim tarafında büyümenin lokomotifi finans, gayrimenkul ve iş hizmetleri olurken, imalat, inşaat ve enerji sektörlerinde daralma kaydedildi.

Ülkenin GSYH'si 2025 genelinde yüzde 1,1'lik büyüme ile 426 milyar dolar seviyesine ulaşarak, kıtanın en büyük ekonomisi ünvanını korudu.

Kaynak: AA

Güney Afrika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güney Afrika Ekonomisi 2025'te Yüzde 1,1 Büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı’nda kargaşa çıkardı Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı
Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
ABD basınında bomba iddia: Trump’tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali ABD basınında bomba iddia: Trump'tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali
ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında telefon görüşmesi
Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter Almanya Başbakanı Merz: Molla rejimi ne kadar çabuk sona ererse, bu savaş da o kadar çabuk biter

18:40
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor Nedeni inanılmaz
12 yıldır sabırla telefon kilidini açmaya çalışıyor! Nedeni inanılmaz
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
17:58
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir Düşük ihtimal de sayılmaz
ABD basınına göre İran savaşı tek şekilde kazanabilir! Düşük ihtimal de sayılmaz
17:54
Murat Ülker’i bile 3’e katladı Hamdi Ulukaya boşuna Fener’e sponsor olmamış
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış
16:05
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
Yeni düzenlemeden sonra kentteki ilk ceza bir polise kesildi
15:54
Trump ’’İran’la görüşebiliriz’’ dedi, ABD’den tam tersi açıklama geldi
Trump ''İran'la görüşebiliriz'' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 19:24:59. #.0.4#
SON DAKİKA: Güney Afrika Ekonomisi 2025'te Yüzde 1,1 Büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.