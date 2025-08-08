Güney Kore'den Yeni Nesil Akıllı Şebeke Adımı - Son Dakika
Güney Kore'den Yeni Nesil Akıllı Şebeke Adımı

08.08.2025 12:32
Güney Kore, yapay zeka destekli ulusal elektrik şebekesi için çalışma grubu oluşturdu.

Güney Kore, yapay zeka yönetiminde küçük ölçekli yerel şebekelerle yeni nesil ulusal elektrik şebekesi kurmak için çalışma grubu oluşturdu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı geçen hafta Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un ülke genelinde optimum elektrik üretimi, depolama ve tüketimi sağlayacak akıllı şebeke kurulması çağrısının ardından harekete geçildiğini duyurdu.

Çağrının ardından çalışma grubu, bakanlıkların yanı sıra Kore Elektrik Gücü Kurumu (KEPCO) ve Kore Elektrik Borsası gibi kamu kuruluşlarının katılımıyla oluşturuldu.

Bu kapsamda, yapay zeka teknolojisiyle desteklenecek yeni nesil elektrik şebekesinin, teknolojik kalkınmalara paralel artan elektrik talebini büyük ölçekli yatırımlar gerçekleştirmeden yenilenebilir enerjiyi etkin kullanarak karşılaması hedefleniyor.

Yeni nesil şebekenin ayrıca enerji kullanımında verimliliği artırarak ülkenin enerji arz güvenliğini güçlendireceği öngörülüyor.

Yeni çalışma grubuna başkanlık eden, Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakan Yardımcısı Lee Ho-hyeon, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Artık elektriğin hayatta kalmayı belirlediği bir çağdayız. Daha ucuz, daha temiz ve istikrarlı enerji arzı için yapay zeka tabanlı yeni nesil elektrik şebekesine ihtiyacımız var. Yoğun, küçük ölçekli yerel elektrik şebekeleri kurup bunları birbirine bağlayarak ulusal elektrik şebekemizi yeniden tasarlayacağız." ifadelerini kullandı.

Lee ayrıca sanal elektrik santralleri gibi yeni iş modellerinin de geliştirilerek enerji sektörünün sürdürülebilir büyümesinin destekleneceğini ifade etti.

Elektrikte kurulu gücünün yarısından fazlası gaz, kömür gibi fosil yakıtlardan oluşan Güney Kore, 2038'e kadar ülkedeki nükleer ve yenilenebilir enerji kapasitesini önemli ölçüde artırmayı, batarya depolama ve küçük modüler reaktör yatırımlarını devreye almayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Güney Kore, Teknoloji, Ekonomi, Şebeke, Şebeke, Enerji, Kore, Son Dakika

