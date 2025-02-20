Güney Kore İthalatında Dampinge Önlem Değişikliği - Son Dakika
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Ekonomi

Güney Kore İthalatında Dampinge Önlem Değişikliği

Ticaret Bakanlığı, Güney Kore menşeli protez diş parçalarına damping önlemi getirdi.

20.02.2025 09:16
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Güney Kore menşeli "protez dişlerin bağlantı parçaları" ithalatına yönelik yürürlükteki damping önleminde değişikliğe gidildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Güney Kore menşeli "protez dişlerin bağlantı parçaları" için yürürlüğe konulan dampinge karşı önlemlerin, ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiasıyla yapılan başvuruya istinaden Megagen Implant Co. Ltd. ve Dio Corporation firmaları için yeniden açılan ve Bakanlığa bağlı İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen damping soruşturması tamamlandı.

Soruşturma sonucu, dampinge karşı mevcut önlemin söz konusu firmalarca ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığı tespit edildi.

Bu nedenle ürünün ithalatında CIF bedelinin yüzde 15 ve 25'i oranında, kilogram başına da 140 ila 320 dolar dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Güney Kore, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güney Kore İthalatında Dampinge Önlem Değişikliği - Son Dakika

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