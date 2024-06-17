Güney Kore, LNG gemilerinin yüzde 75'ini inşa etti

Ekonomi

Güney Kore tersaneleri, 2023'te sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan yeni gemilerin yüzde 75'ini inşa etti.

AA muhabirinin Uluslararası LNG İthalatçıları Birliği (GIIGNL) raporundan derlediği bilgilere göre, geçen yıl LNG gemi sayısı 41 artışla 772'ye yükseldi. Bu gemiler arasında 51 Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) yer aldı. Geçen yıl, çeşitli gerekçelerle hizmet dışı bırakılan gemisi sayısı 7 oldu.

Küresel LNG kargo kapasitesi, bu dönemde 114 milyon metreküpe, aktif hizmetteki gemi sayısı göz önüne alınarak hesaplanan operasyonel kapasite ise 113 milyon metreküpe ulaştı.

Hizmete giren gemilerin kapasitesi ortalama 170 bin 255 metreküp olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde, 66 yeni gemi siparişi verildi. Sipariş verilen toplam gemi sayısı ise 341'e ulaştı. Sipariş defterindeki gemilerin kapasitesi 58 milyon metreküp olarak belirlendi.

LNG gemisi inşasında Güney Kore açık ara önde

LNG işletmecilerine geçen yıl teslim edilen 41 geminin 31'i Güney Kore, 8'i Çin, 1'i Japon firması, 1'i de Singapur'da çok uluslu bir firma tarafından üretildi.

Bu bağlamda Güney Kore'nin önde gelen firmalarından Hyundai 22, Hanwa Ocean 3, Samsung ise 1 gemi inşa etti. Çin firmalarından Hudong Zhonghua 6, Huangpu Wenchong 1 ve Nantong CIMC SOE 1 LNG gemisi inşa etti.

Yılın ilk 5 ayında 78 yeni gemi siparişi verildi

Gemicilik sektörüne yönelik verilerin derlendiği VesselsValue sitesine göre, yılın ilk 5 ayında 78 gemi siparişi verildi. Kapasitesileri 174 bin metreküp olan gemilerin ortalama fiyatları ise 269 milyon dolar düzeyinde hesaplandı.

Şubat 2022'de başlayan Rusya- Ukrayna savaşı ile küresel deniz ticaretinin yüzde 15'inin yapıldığı Süveyş Kanalı'nda Husilerin ticari gemilere saldırıları, LNG gemi fiyatlarının artışında iki ayrı kırılmayı oluşturdu.

Rusya-Ukrayna savaşı öncesi 180-190 milyon dolar düzeyinde seyreden sıfır LNG gemi fiyatları, 2023'ü 250-257 milyon dolar seviyelerinde tamamladı. Yılın ilk aylarında tekrar yükselişe geçen gemi fiyatları 260-270 milyon dolar bandında seyrediyor.