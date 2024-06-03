Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nden Mayıs Ayında 1 Milyar 47 Milyon 712 Bin Dolarlık İhracat

Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden mayıs ayında 1 milyar 47 milyon 712 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yazılı açıklamasında, küresel ve yerel ölçekteki ekonomik ve diğer anlamdaki tüm zorluklara rağmen bölge ihracatının yeniden yükselişe geçtiğini ifade etti.

Temel hedeflerinin önce 2022 yılı seviyesine ulaşıp o rakamları stabil hale getirmek olduğunu belirten Kileci, şöyle devam etti:

"Mayıs ayında bölgemiz 1 milyar 47 milyon 712 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ekonomide sağlanacak istikrarla birlikte ihracatımızı daha da ileri seviyelere taşımak istiyoruz. İhracatçılarımız, devletimizden birçok alanda destek bekliyor. Biz ülkemize döviz kazandırıyoruz. Katma değerli üretim yapan, döviz kazandıran sektörlere yönelik çeşitli destek mekanizmalarının ortaya koyulması gerekiyor. İşçilik maliyetlerimiz, enerji maliyetlerimiz ve bazı kalemlerdeki üretim maliyetlerimiz rekabet ettiğimiz ülkelere göre bir hayli yüksek. Kamu otoritelerinin, alacakları kararlarda ihracatımızın sürdürülebilirliğini koruma konusunu önceliklendirmesini bekliyoruz."

Kileci, 186 ülkeye ihracat yaptıklarını, Irak, ABD, Suriye, Birleşik Krallık ve Almanya'nın dış satımda ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.