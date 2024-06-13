Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Japonya'da pazar arayışlarını sürdürüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Japonya'da pazar arayışlarını sürdürüyor

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği heyeti, Uzak Ülkeler Projesi kapsamında Japonya'da pazar arayışlarını sürdürmek için Büyükelçi Korkut Güngen ile bir araya geldi. Başkan Zeynal Abidin Kaplan, Japonya'nın önemli bir pazar olabileceğini belirtirken, Büyükelçi Güngen ise makine halısının tanıtımının yapılması durumunda Japonya'nın önemli bir pazar olabileceğini ifade etti.

13.06.2024 09:36
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Uzak Ülkeler Projesi kapsamında Japonya'da pazar arayışlarını sürdüren Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği heyeti Büyükelçi Korkut Güngen ile bir araya geldi.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, Büyükelçi Korkut Güngen'e, Ticaret Bakanlığının da desteği ile halı sektörüne yeni pazarlar kazandırmak için uzak ülkelere yönelik pazar araştırmalarına ağırlık verdiklerini söyledi. Başkan Kaplan, "Gaziantep olarak makine halısında dünyadaki en büyük üretici ve ihracatçıyız. Ancak yakın ülkelerin savaşlar, iç karışıklıklar ve artırılan gümrük vergileri dolayısıyla yeni pazarlara açılmak istiyoruz. Bu kapsamda Japonya'nın 125 milyonluk nüfusu ve 600 milyon dolar halı ithalatı ile önemli bir pazar olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen de, Gaziantepli halıcılarla yaptığı toplantıda, Japonya ve Japonların tüketim alışkanlıkları ile ilgili bilgiler verdi. Japonya'da daha çok el halısının kullanıldığını ifade eden Büyükelçi Güngen, "Gaziantep bir çok kez gittiğim, başarılarını bildiğim bir şehir. Bu anlamda siz Gaziantepli halıcıları sektördeki başarılarınızdan dolayı kutluyorum. Japonya'yı da yeni pazar arayışları içerisinde doğru bir adres olarak değerlendiriyorum. Japonya'da büyük ölçüde Çin'den gelen el halıları kullanılıyor. Burada makine halısının tanıtımı yapılırsa, beğendirilirse önemli bir pazar olabilir" şeklinde konuştu.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, toplantının ardından Büyükelçi Korkut Güngen'e ziyaretin anısına bir plaket takdim ederek, İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Halı Fuarına davet etti. Gaziantepli halıcılar, Büyükelçi Korkut Güngen'i ziyaretinin ardından Japonya'daki sektör araştırmalarına ve ikili görüşmelerine devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği, Japonya'da pazar arayışlarını sürdürüyor - Son Dakika

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