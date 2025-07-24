Güneydoğu Anadolu'nun Suriye İhracatı 416 Milyon Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Güneydoğu Anadolu'nun Suriye İhracatı 416 Milyon Dolar

24.07.2025 11:14
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Güneydoğu Anadolu, 2025'te Suriye'ye 416 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek artış kaydetti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, 2025'in ilk yarısında Suriye'ye 416 milyon 516 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle bölge ticaretinde yaşanan hareketlilik ihracata yansıdı.

Güneydoğulu ihracatçılar 2024'ün ilk yarısında gerçekleştirdiği 300 milyon 251 bin dolarlık ihracatını yüzde 38,7 artırarak bu yıl ocak-haziran döneminde 416 milyon 516 bin dolar gelir elde etti.

Bölgeden en fazla ihracat, yüzde 36,8'lik artışla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe gerçekleşti. Bu satımdan 173 milyon 715 bin dolar gelir sağlandı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yüzde 45,7 artış ve 61 milyon 184 bin dolarla ikinci, çimento, cam seramik ve toprak ürünleri yüzde 51,7 artış 34 milyon 721 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

İyileşen ikili ilişkiler rakamlara yansıdı

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve TİM Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu, AA muhabirine, Suriye ile iyileşen ikili ilişkilerin ihracata olumlu yansıdığını söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde, yapılan sanayi yatırımlarının gerçek potansiyeline erişeceği yeni bir döneme girildiğini belirten Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Buradaki üretim gücünün en önemli gelir kaynaklarından biri, Orta Doğu ile yapılan ticarettir. Irak pazarında geçmişe nazaran hafif bir durgunluğun yaşandığı bu yıl, Suriye pazarında hareketli bir dönem geçiriyoruz. Hububat sektörü, Türkiye genelinde olduğu gibi Güneydoğu Bölgesi'nde de Suriye ile ticarette birinci sırada yer alıyor. Suriye'ye hububat ihracatımız, 6 aylık süreçte yüzde 36,8 artışla 173,7 milyon dolara yükseldi."

Celal Kadooğlu, her sektörün gündeminin farklı olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rekabet koşulları, lojistik sorunlar, talep dalgalanmaları ya da bölgesel düzenlemeler gibi pek çok unsur ihracatı etkiliyor. TİM Suriye Masası olarak, ihracatçılarımızın sahadan ilettiği her konuyu dikkatle değerlendiriyor ve başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarla koordineli biçimde süreci takip ediyoruz. Suriye'de iç savaşın etkilerinin azalması ve bazı yaptırımların gevşemesiyle birlikte genel ticaret hacminde canlanma devam edecektir. Suriye'de daha istikrarlı ve güvenli bir ortamın oluşması, bankacılık sisteminin uluslararası yapıya entegre edilmesi ve lojistik altyapının güçlendirilmesiyle birlikte ticari ilişkilerimizin daha ileri seviyelere taşınacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Güneydoğu Anadolu'nun Suriye İhracatı 416 Milyon Dolar - Son Dakika

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