Güneydoğu'dan 100 Milyon Dolara Yakın Kuru Meyve İhracatı - Son Dakika
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Ekonomi

Güneydoğu'dan 100 Milyon Dolara Yakın Kuru Meyve İhracatı

Güneydoğu Anadolu, yılın ilk çeyreğinde 99.9 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirdi.

30.04.2025 11:22
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk çeyreğinde 99 milyon 908 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği üyesi firmalar, yılın ilk 3 ayında 82 ülke ve serbest bölgeye 15 bin 467 ton kuru meyve ve mamulleri gönderdi.

Sektör, bu ticaret karşılığında 99 milyon 908 bin dolar gelir elde etti. Böylelikle sektörün yılın 3 ayındaki ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre değerde yüzde 4, miktarda ise yüzde 11 arttı.

Antep fıstığı zirvede

En fazla geliri 42 milyon 574 bin dolarla Antep fıstığından elde eden sektör, kuru kayısıdan 37 milyon 529 bin dolar, kuru incirden de 7 milyon 325 bin dolar kazanç sağladı.

Güneydoğu Anadolu'nun ihracatında yüzde 42,6'lık paya sahip olan Antep fıstığı, bir önceki yıla göre yüzde 7,2'lik artış ile 2023'ün birincisi kuru kayısıyı geride bıraktı.

En yüksek satış 17 milyon 956 bin dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 17 milyon 373 bin dolarla İtalya ve 10 milyon 107 bin dolarla ABD takip etti.

İlk çeyrekte en çok artışın yaşandığı ülke ise yüzde 74,8 ile İtalya oldu.

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, AA muhabirine, sektörel ihracatın arttırılmasına yönelik tanıtım çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Çıkmaz, dünyanın birçok yerinde Türk kuru meyve ve mamullerinin sevildiğine dikkati çekerek, "Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen kuru meyve çeşitlerinin uluslararası pazarlarda hak ettiği değeri bulması için büyük çaba gösteriyoruz. Bu çabalar karşılığında ürünlerin talep görmesi bizleri sevindiriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Güneydoğu'dan 100 Milyon Dolara Yakın Kuru Meyve İhracatı - Son Dakika

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