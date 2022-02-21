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Günlerdir eylemdeydiler, direndiler, kazandılar, geri dönüyorlar! Migros depo işçileri işlerinin başında - Son Dakika

Günlerdir eylemdeydiler, direndiler, kazandılar, geri dönüyorlar! Migros depo işçileri işlerinin başında

21.02.2022 10:26

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) Migros'ta işçilerle işveren arasında yaşanan sorunun çözüme kavuştuğunu duyurdu. Migros ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Esenyurt Dağıtım Merkezi'nin çalışanları, yakın diyaloğumuzla işinin başına dönme kararı almıştır. Bu süreçte duyarlı yaklaşım gösteren herkese teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Esenyurt'taki Migros deposunda çalışırken yüzde 8'lik zammı kabul etmeyen işçiler günlerdir eylem yapıyordu. Saatlik ücretlerine 4 TL zam isteyen işçilerin talepleri kabul görmemiş ve 257 kişi birden işten çıkarılmıştı. Hafta sonu Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki evinin önünde eylemlerini sürdüren işçiler, polis müdahalesiyle kelepçelenerek gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Migros ile işçiler arasındaki günlerdir süren kriz, ünlü şarkıcı Haluk Levent'in araya girmesiyle sona erdi ve işçiler istediklerini aldı.

AHBAP DERNEĞİ'NDE 8 SAATLİK TOPLANTI

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla işçiler ile taşeron firma arasında uzlaşma sağlandığını duyurdu. Haluk Levent'in ekibi tarafından yapılan paylaşımda "Haluk abiden sizlere mesaj var. 'Canlarım! Geçen yıl Migros işçileri için arabulucu olmuştum. Çözüme kavuşmuştu. Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık (8 saat sürdü ) ve tüm sorunlar çözüldü. Bilginize" denildi.

Haluk Levent araya girdi! Günlerdir eylemde olan Migros işçileri istediğini aldı

Paylaşımın devamında, "İşçi kardeşlerimin kararlılığı ve direnişi olmasaydı bu konu çözülemezdi. Ben sadece geçen yıl yaptığım gibi gergin olan tarafları Ahbap'ta buluşturdum. 9 gündür konuşuyorduk zaten. Zaferin hakkı sendikanın kararlı tutumudur." ifadelerine yer verildi.

Haluk Levent araya girdi! Günlerdir eylemde olan Migros işçileri istediğini aldı

ATILAN TÜM İŞÇİLER GERİ ALINACAK

DGD-SEN de Levent'in ardından bir açıklama yaparak, "Bu direnişin kazananı birliğine ve haklılığına inanmış Migros Esenyurt depo işçileri ve her türlü yaratıcı dayanışmayı sergileyen halkımız ve dostlarımızdır. Direnenlerin yolundan yürü! Tahir'in, Ali Faik'in yolundan…" dedi.

DGD-SEN'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Migros'un İstanbul Esenyurt'ta bulunan Avrupa Dağıtım Merkezi deposunda işten atmalar ve işyerinde ücret artışı, prim, işçi sağlığı, iş güvenliği ve diğer sorunlar nedeniyle Haluk Levent'in arabuluculuğunda Migros yöneticilerinin katılımı ve garantörlüğünde Us Group ile yaptığımız görüşme biraz önce sonuçlanmıştır.

Görüşme sonucunda; atılan tüm işçilerin işe geri alınması, ücret artışı, prim ödemeleri ve işçi sağlığı, iş güvenliği sorunlarının giderilmesi ile ilgili, detaylarını daha sonra açıklayacağımız şekilde mutabakata varılmıştır. Görüşmelerde olağanüstü gayreti için Haluk Levent'e özellikle teşekkür ederiz. Migros depo işçilerine ve işçi sınıfımıza hayırlı olsun.

Bu direnişin kazananı, birliğine ve haklılığına inanmış Migros Esenyurt depo işçileri ve her türlü yaratıcı dayanışmayı sergileyen halkımız ve dostlarımızdır."

Haluk Levent araya girdi! Günlerdir eylemde olan Migros işçileri istediğini aldı

MİGROS VE TAŞERON FİRMADA AÇIKLAMA

İşçilerin kazanımı sonrası taşeron firma US Group ve Migros Türkiye'den de açıklamalar geldi. İşçilerin mücadelesi ve kamuoyu baskısı sonucu geri adım atarak işçilerin taleplerini kabul eden US Group, "İşletmesini yaptığımız Migros Esenyurt Dağıtım Merkezi'nde Haluk Levent in katkısıyla yapılan görüşmelerin çalışanların işe dönme kararı ile sonuçlandığını sevinerek bildiririz," derken Migros Türkiye ise şu açıklamayı yaptı:

"Esenyurt Dağıtım Merkezi'nin çalışanları, yakın diyaloğumuzla işinin başına dönme kararı almıştır. Bu süreçte duyarlı yaklaşım gösteren herkese teşekkür ederiz."

Haluk Levent araya girdi! Günlerdir eylemde olan Migros işçileri istediğini aldı
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Günlerdir eylemdeydiler, direndiler, kazandılar, geri dönüyorlar! Migros depo işçileri işlerinin başında Günlerdir eylemdeydiler, direndiler, kazandılar, geri dönüyorlar! Migros depo işçileri işlerinin başında Bir açıklama da Migros işçilerinden! Zaferlerini trafik kazasında ölen Soma işçilerine adadılar! Bir açıklama da Migros işçilerinden! Zaferlerini trafik kazasında ölen Soma işçilerine adadılar! Ahbap derneği kurucusu Haluk Levent'ten Migros açıklaması: Tüm sorunlar çözüldü Ahbap derneği kurucusu Haluk Levent'ten Migros açıklaması: Tüm sorunlar çözüldü

MİGROS TİC. A.Ş., Haluk Levent, Esenyurt, Taşeron, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Günlerdir eylemdeydiler, direndiler, kazandılar, geri dönüyorlar! Migros depo işçileri işlerinin başında - Son Dakika Ekonomi


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