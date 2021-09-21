Türkiye'de dün günlük bazda 913 bin 138 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 839 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 49 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 29 bin 218 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 913 bin 138 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 906 bin 839 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 42,9'luk payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,7'lik payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 564 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 738 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.