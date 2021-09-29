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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

29.09.2021 10:15
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri, System.String[]

Türkiye'de dün günlük bazda 889 bin 950 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 14 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 889 bin 950 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 14 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 616 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 334 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 889 bin 950 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 14 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 13,7 ile rüzgar santralleri ve yüzde 13,3 payla ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 967 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 737 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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