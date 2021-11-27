Türkiye'de dün günlük bazda 934 bin 222 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 356 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 776 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 140 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 934 bin 222 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 356 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,1 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 14 bin 646 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 38 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.