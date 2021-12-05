Türkiye'de dün günlük bazda 894 bin 577 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 537 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 208 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 227 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 894 bin 577 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 537 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 881 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 118 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.