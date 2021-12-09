Türkiye'de dün günlük bazda 943 bin 433 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 301 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 806 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 171 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 943 bin 433 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 301 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 36,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 237 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 839 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.