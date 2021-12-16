Türkiye'de dün günlük bazda 966 bin 579 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 966 bin 213 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 101 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 707 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 966 bin 579 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 966 bin 213 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 727 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 553 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.