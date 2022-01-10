Türkiye'de dün günlük bazda 805 bin 639 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 805 bin 188 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 109 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 124 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 805 bin 639 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 805 bin 188 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 15 bin 273 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 947 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.