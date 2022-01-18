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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

18.01.2022 10:07
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 966 bin 990 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 616 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 966 bin 990 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 616 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 763 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 78 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 966 bin 990 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 968 bin 616 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 15 bin 293 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 109 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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