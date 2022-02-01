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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

01.02.2022 10:15
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 957 bin 637 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 960 bin 782 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 957 bin 637 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 960 bin 782 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 943 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 622 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 957 bin 637 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 960 bin 782 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,4 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 20 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 15 bin 328 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 724 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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