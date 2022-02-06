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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

06.02.2022 10:07
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 900 bin 950 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 538 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 900 bin 950 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 538 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 614 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 558 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 900 bin 950 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 538 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,6 ile ithal kömür ve yüzde 16,5 ile hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 263 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 482 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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