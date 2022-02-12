Türkiye'de dün günlük bazda 929 bin 174 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 930 bin 886 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 190 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 524 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 929 bin 174 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 930 bin 886 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 14 bin 330 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 43 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.