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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

21.02.2022 10:08
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 784 bin 526 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 786 bin 268 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 784 bin 526 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 786 bin 268 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 215 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 729 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 784 bin 526 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 786 bin 268??????? megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 359 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 101 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


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