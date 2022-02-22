Üye Girişi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

22.02.2022 10:13
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 882 bin 798 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 953 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 882 bin 798 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 953 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 648 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 580 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 882 bin 798 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 953 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 479 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 634 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

YORUMLAR
500
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:12 Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Alparslan, kendisine atılan iftiradan nasıl kurtuldu?
10:08 Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Neriman risk alır
10:05 Bu apartman günlerdir korkudan uyuyamıyor! Komşuları paspas ve su sayaçlarını ateşe veriyor, duvarlara "Hepiniz öleceksiniz" yazıyor
10:02 Akkuyu Santrali'ne işçi taşıyan servis şarampole yuvarlandı: 40 işçi yaralandı
10:01 Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Hande'nin intikamı alevlenir
09:57 Çocuğa taciz iddiasıyla muhtarlıktan atılmıştı! 5 aydır kayıptı! Eski muhtarın cesedi gömülü halde bulundu
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Ucuz krediye başvurular başladı!
09:45 Takım Arkadaşı Hikmet'e saldıran Yasin yarışmadan diskalifiye mi edilecek? Acun Ilıcalı'nın kararı merakla bekleniyor
09:42 Vahşi doğasına aykırı davranamazdı! Kurt bir türlü kafese girmedi
09:35 Pencerede öpüşen kız arkadaşlar komşusuna yakalandı! Soluğu mahkemede aldılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 10:19:47. #1.11#
SON DAKİKA: Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement