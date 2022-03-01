Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika

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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

01.03.2022 10:05
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 917 bin 4 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 920 bin 233 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 917 bin 4 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 920 bin 233 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 839 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 847 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 917 bin 4 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 920 bin 233 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,3 ile linyit kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 14 bin 626 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 841 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Kömür, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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