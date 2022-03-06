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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

06.03.2022 10:17
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 888 bin 127 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 354 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 888 bin 127 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 354 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 957 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 126 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 888 bin 127 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 354 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 236 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 463 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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