Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

17.03.2022 10:07
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 968 bin 455 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 967 bin 632 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 968 bin 455 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 967 bin 632 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 94 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 357 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 968 bin 455 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 967 bin 632 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,2 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 12,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 500 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 678 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Son Dakika


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